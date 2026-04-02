Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

'Meldpunt Actueel' over pensioencompensatie

donderdag 2 april 2026
Foto: © Jasper van Bladel/MAX 2022

In het nieuwe pensioenstelsel zit een weeffout, waardoor werkenden elke maand honderden euro's pensioen kunnen mislopen. En niet iedereen komt in aanmerking voor compensatie.

In het oude pensioenstelsel betaalden jonge werkenden premie voor zichzelf én voor oudere werknemers. Het nieuwe pensioenstelsel is individueler: deelnemers bouwen alleen pensioen op voor zichzelf. Ouderen krijgen dan geen bijdrage meer van jongeren. Voor het gat dat hierdoor ontstaat is een compensatieregeling afgesproken, maar niet iedereen komt in aanmerking voor die compensatie. Niet alle pensioenfondsen gaan tegelijk over naar het nieuwe stelsel. Ze hebben daarvoor de tijd tot januari 2028. Er zijn al wel fondsen die nu het nieuwe stelsel hanteren, daarom worden nu de eerste schrijnende gevolgen van de gemiste pensioencompensatie zichtbaar.


Baanwissel kost geld
Zoals voor IC-verpleegkundige Liane Besselink (52) die begin dit jaar van baan veranderde. Ze ging werken in een ander ziekenhuis en viel daar onder een ander pensioenfonds. Het gevolg is dat ze daardoor straks 140 euro per maand minder pensioen ontvangt, voor de rest van haar leven. Bioloog Stephan van Duin (41) dreigde zijn pensioencompensatie mis te lopen van zijn oude pensioenfonds ABP. Hij stopte bij zijn werkgever om voor zichzelf te beginnen. Maanden daarna kreeg hij te horen dat hij geen compensatie zou krijgen, tenzij hij vrijwillig de premiebetaling aan ABP zou voortzetten tot het moment dat ABP overgaat naar het nieuwe stelsel. Dit zou Van Duin maar liefst 21.000 euro kosten, waarvan 11.000 euro in een keer te betalen; alles uit eigen zak. Zo verzekert hij zich van 200 euro extra aan pensioen per maand, ook al is dat pas over dertig jaar. 

Kans op compensatie?
Is er nog een oplossing voor mensen die pensioencompensatie al zijn misgelopen? Waar moeten mensen zelf tot januari 2028 op letten als ze bijvoorbeeld van baan gaan wisselen, of eerder met pensioen willen gaan? Elles de Bruin spreekt hierover met Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter ABP en MAX Ombudsman Rogier de Haan.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 3 april om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.


Meldpunt Actueel op tv
Zaterdag 18 april 2026 om 13u55  »
NPO 2
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.
Vrijdag 17 april 2026 om 19u50  »
NPO 2
TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

Glacioloog Eric Rignot keert samen met zijn zoon terug naar hun woning in Los Angeles die verwoest werd door de bosbranden in 2025. Wanneer wetenschapper Alain Hubert met zijn team in een whiteout terechtkomt, wordt duidelijk hoe onvoorspelbaar het leven op Antarctica is. Klimaatwetenschapper Simon Steffen zet het levenswerk van zijn vader Konrad Steffen rond automatische weerstations verder.

'2050', om 21.15 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 00:45
    Journaallus
    06:00
    Mr. Magoo
  • 00:35
    Nachtlus
    06:00
    Sta op met Radio 2
  • 22:10
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 01:35
    Geen uitzending
    06:05
    Kabouter Plop
  • 02:05
    Geen uitzending
    07:20
    Urk!
  • 01:25
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 01:40
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 00:35
    Geen uitzending
    15:30
    Baywatch
  • 01:00
    Geen uitzending
    06:00
    Joe
  • 05:00
    Geen uitzending
    06:00
    Nostalgie: Sta Op! met Véronique De Kock
  • 05:00
    Geen uitzending
    02:00
    Neighbours: A New Chapter
  • 05:00
    Geen uitzending
    06:40
    Blood & Treasure
  • 05:00
    Geen uitzending
    06:10
    Paris in Love
  • 05:00
    Geen uitzending
    07:15
    Shades of Blue
  • 03:05
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 04:55
    De kunstenaar
    05:55
    Sixties To Six
  • 04:55
    De Eregast
    02:10
    Snel, Makkelijk & Lekker
  • 04:25
    Sally Lockhart Mysteries
    02:30
    The Count of Monte Cristo
  • 04:55
    NCIS: Los Angeles
    02:10
    Cougar Town
  • 01:25
    NOS Journaal
    02:05
    EenVandaag
  • 00:55
    Buitenhof
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 04:10
    NOS Jeugdjournaal met gebarentaal
    02:45
    BRANDMERK - Kind van een Vermoorde Ouder