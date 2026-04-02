'Meldpunt Actueel' over pensioencompensatie

In het nieuwe pensioenstelsel zit een weeffout, waardoor werkenden elke maand honderden euro's pensioen kunnen mislopen. En niet iedereen komt in aanmerking voor compensatie.

In het oude pensioenstelsel betaalden jonge werkenden premie voor zichzelf én voor oudere werknemers. Het nieuwe pensioenstelsel is individueler: deelnemers bouwen alleen pensioen op voor zichzelf. Ouderen krijgen dan geen bijdrage meer van jongeren. Voor het gat dat hierdoor ontstaat is een compensatieregeling afgesproken, maar niet iedereen komt in aanmerking voor die compensatie. Niet alle pensioenfondsen gaan tegelijk over naar het nieuwe stelsel. Ze hebben daarvoor de tijd tot januari 2028. Er zijn al wel fondsen die nu het nieuwe stelsel hanteren, daarom worden nu de eerste schrijnende gevolgen van de gemiste pensioencompensatie zichtbaar.

Baanwissel kost geld

Zoals voor IC-verpleegkundige Liane Besselink (52) die begin dit jaar van baan veranderde. Ze ging werken in een ander ziekenhuis en viel daar onder een ander pensioenfonds. Het gevolg is dat ze daardoor straks 140 euro per maand minder pensioen ontvangt, voor de rest van haar leven. Bioloog Stephan van Duin (41) dreigde zijn pensioencompensatie mis te lopen van zijn oude pensioenfonds ABP. Hij stopte bij zijn werkgever om voor zichzelf te beginnen. Maanden daarna kreeg hij te horen dat hij geen compensatie zou krijgen, tenzij hij vrijwillig de premiebetaling aan ABP zou voortzetten tot het moment dat ABP overgaat naar het nieuwe stelsel. Dit zou Van Duin maar liefst 21.000 euro kosten, waarvan 11.000 euro in een keer te betalen; alles uit eigen zak. Zo verzekert hij zich van 200 euro extra aan pensioen per maand, ook al is dat pas over dertig jaar.

Kans op compensatie?

Is er nog een oplossing voor mensen die pensioencompensatie al zijn misgelopen? Waar moeten mensen zelf tot januari 2028 op letten als ze bijvoorbeeld van baan gaan wisselen, of eerder met pensioen willen gaan? Elles de Bruin spreekt hierover met Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter ABP en MAX Ombudsman Rogier de Haan.

