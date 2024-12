Maak de feestdagen extra feestelijk met geweldig entertainment op Paramount-kanalen

De feestdagen staan voor de deur en dat geldt ook voor de feestelijke tv-programmering van de Paramount-kanalen! Nick Jr., Nickelodeon, Comedy Central, MTV en Paramount Network hebben een spannende line-up voorbereid om je te vermaken tijdens de laatste dagen van 2024.

Nick Jr.

Voor de jongste kijkers heeft Nick Jr. de beste kerstverhalen geselecteerd van 'PAW Patrol', 'Rubble & Crew', 'De Avonturen van Paddington', 'Hamsters van Hamsterdaal' en 'De Kleine Chef Show' in de 'Nick Jr.’s Holiday Adventures'. Je favoriete personages schieten te hulp om kerst te redden, bouwen kerstshows en genieten van ijsshows! Kijk daarom op zaterdag 21 december en zondag 22 december vanaf 12.00 uur naar Nick Jr. Nederland en vanaf 10.30 uur naar Nick Jr. België.

Nickelodeon

Op zaterdag 21 december zendt Nickelodeon de leukste kerstspecials van je favoriete shows uit: 'SpongeBob SquarePants', 'Huize Herrie' en 'Young Dylan'. In de 'SpongeBob SquarePants'-kerstspecial 'Sandy’s Country Kerst', die te zien is om 11.30 en 15.00 uur, loopt een experiment van Sandy mis en moet de familie Wang Kerstmis zien te redden.

'Huize Herrie' viert ook kerst met de aflevering 'Twas the Fight Before Christmas', die om 13.15 uur wordt uitgezonden. Lincoln schakelt zijn neven en nichten in om een einde te maken aan de jarenlange vete tussen papa en oom Lance, zodat ze eindelijk samen Kerstmis kunnen vieren.

In 'Young Dylan: A Very Delivery Van Christmas', om 16.45 uur, wordt de rem gezet op de feeststemming van Dylan en Charlie wanneer ze op kerstavond huisarrest krijgen en vast komen te zitten in een bestelwagen.

Comedy Central

In december gaat het vierde seizoen van de griezelige sitcom 'Ghosts' in première op Comedy Central. Samantha en Jay Arondekar wonen in een Bed & Breakfast waar de geesten van eerdere bewoners rondspoken. In de première-aflevering 'Patience', die op maandag 16 december wordt uitgezonden, komt Isaac voor het eerst sinds de dood van de de puriteinse geest Patience weer oog in oog met haar te staan. 'Ghosts' wordt elke maandag om 20.30 uur uitgezonden.

Voor degenen die van traditie en een goede dosis humor houden is er 'The Simpsons Christmas Marathon' op zaterdag 21 december vanaf 15.00 uur. Comedy Central heeft de beste kerstafleveringen van 'The Simpsons' voor je uitgekozen.

MTV

December begint met twee waanzinnige premières op MTV: seizoen 7 van 'Jersey Shore Family Vacation' op maandag 2 december om 22.00 uur en de muziekdocumentaire 'As1One: The Israeli-Palestinian Pop Music Journey' op dinsdag 3 december om 19.20 uur.

Later in de maand biedt MTV een mix van kerstshows tijdens de klassieke 'MTV End of Year Music Stunt' – met de beste nieuwe muziekdocumentaires – en de 'MTV That's a Wrap! End of Year Stunt': een terugblik op de beste seizoenen die MTV in 2024 heeft uitgezonden.

Vanaf 7 december kun je elke zaterdag en zondag om 9.00 uur genieten van de beste liveshows van dit jaar, zoals de VMA’s en de EMA’s. 'De End of Year Music Stunt' laat de nieuwste muziekdocumentaires zien, waaronder 'As1One: The Israeli-Palestinian Pop Music Journey' en 'Unplugged: LL Cool J'.

Vanaf 7 december om 11.00 uur en elk weekend in december presenteert MTV de 'That's a Wrap! End of Year Stunt', een marathon van je favoriete shows:

7-8 december: 'Best of Teen Mom'

14-15 december: 'Best of Catfish', 'Caught in the Act', en 'Help! I'm in a Secret Relationship'

21-22 december: 'Best of The Challenge: All Stars'

28-29 december: 'Best of Ink Master'