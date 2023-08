Kijk Rangers - PSV en Ludogorets - Ajax live op RTL 7

De Europese voetbalclubs komen net twee weken uit de voorbereiding en zijn op landelijk niveau begonnen aan de competitie. Ook de play-offs voor de Europese hoofdtoernooien zijn in volle gang.

Mis deze week bij RTL 7 niks van de wedstrijden van PSV en Ajax.

Vanavond neemt PSV het in de play-offs voor de UEFA Champions League op tegen het Schotse Rangers FC. De uitzending begint om 19.55 uur met de voorbeschouwing en vanaf 21.00 uur is de wedstrijd live te volgen. Simon Zijlemans is de presentator en Jan Boskamp en Giovanni van Bronckhorst - voormalig coach van Rangers FC - zijn te gast als analist. Op locatie zijn verslaggever Marcel Maijer en commentator Teun de Boer.

Morgen, woensdag 23 augustus, speelt het Turkse Galatasaray, met o.a. de zojuist gecontracteerde Hakim Ziyech, tegen het Noorse Molde FK in de play-offs voor de UEFA Champions League. De avond start om 20.25 uur, om 21.00 uur gaat de bal rollen in Noorwegen. De wedstrijd is live te zien bij RTL 7. Simon Zijlemans presenteert en Theo Janssen en Gertjan Verbeek zijn te gast als analisten. Het commentaar is van Vincent Schildkamp.

Donderdag, donderdag 24 augustus, neemt Ajax het in de play-offs van de UEFA Europa League op tegen het Bulgaarse PFK Ludogorets. De voorbeschouwing start om 18:55 uur en de wedstrijd is vanaf 20.00 uur live te volgen. Simon Zijlemans presenteert vanuit Hilversum en Theo Janssen is te gast als analist. Op locatie zijn Marcel Maijer als verslaggever en Teun de Boer als commentator.