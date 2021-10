Sommige kamerplanten zouden veel meer kunnen dan muurbloempje spelen. In de tuincentra staan kamerplanten met een belofte.

Ze zouden de lucht in je huis zuiveren van giftige stoffen. Hoe, is alleen de vraag. De 'Keuringsdienst' over kamerplanten die wonderen kunnen verrichten.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 7 oktober om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.