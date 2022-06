Kansarme Turkse jongens onderzoeken hun dromen in een all inclusive hotel in '2Doc: ALL-IN'

In '2Doc: ALL-IN' worden de Turkse jongens Ismail en Hakan twee zomers lang gevolgd in een poging hun dromen waar te maken in het rijke Europa. Ze gaan aan de slag in een gigantisch all inclusive hotel aan de Turkse Rivièra.