Kan Klaas wintersporten in de woestijn?

In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets.

In dit KRO-NCRV-programma krijgt presentator Klaas van Kruistum elke week twee uitdagingen die hij met behulp van duurzame technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

Voor deze aflevering reist Klaas af naar het bloedhete Dubai om… te wintersporten! Midden in de woestijn krijgt Klaas de uitdaging om met een sandboard heelhuids af te dalen. Om op deze bijzondere plek te komen racet Klaas met een spectaculaire 4x4 auto door de duinen van Dubai. Maar voordat hij naar Dubai vertrekt brengt hij eerst een bezoekje aan de klimaatkamer. Daar kunnen ze álle klimaatomstandigheden van de wereld nabootsen en wordt Klaas klaargestoomd voor zijn missie van deze week.

En is Klaas voor één dag verticaal hulpverlener bij een professioneel reddingsteam uit Steenbergen. Dit team is erin gespecialiseerd om mensen te redden op plekken waar je als gewone hulpverlener niet zomaar bij kan. Tijdens een spoedcursus leert Klaas de belangrijkste kneepjes uit het vak zodat hij ‘s-middags mee kan doen aan een officiële oefening op de Pier in Scheveningen…

'Klaas Kan Alles', zaterdag 29 oktober om 18.30 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.