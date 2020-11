Kan Klaas een selfie maken met een hond 10 meter onder water?

Foto: © KRO-NCRV 2020

In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets.

Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een aantal spannende opdrachten die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

Deze week staat Klaas voor een bizarre uitdaging. De missie is: 'Kan Klaas een selfie maken met een hond, 10 meter onder water?' Klaas kan duiken, maar hoe krijg je een hond zo ver? Als eerste gaat Klaas langs bij Gaby Bemelen. Zij geeft al sinds 2016 zwemles aan honden. De echte oplossing voor deze missie ligt in Amerika. Uitvinder Gene Alba is een handige kerel. Hij heeft als enige ter wereld zelf een duikpak gemaakt voor zijn hond Mutley. Helaas kan Klaas in corona-tijd niet afreizen naar Amerika en blijft het bij videobellen. Lukt het hem op een andere manier wèl om zijn missie te volbrengen?

Iedere week daagt Klaas een BN'er uit voor een duel. In deze strijd maken ze gebruik van de nieuwste gadgets. Deze week neemt Klaas het op tegen zanger en pianist Ruben Hein. Wie kan de meeste dunks maken?

Ze krijgen hulp van basketballer Jeroen van der List. Hij werd Europees kampioen onder de 20 jaar, bemande meerdere jaren het Nederlands herenteam en werd maar liefst vier keer dunkkampioen. En als gadget krijgen Ruben en Klaas speciale basketbalschoenen waarmee je vier centimeter hoger kan springen.

En deze week is Klaas voor één dag vuurspuwer. Wouter Buijze werkt ruim 10 jaar lang als vuurspuwer. Wouter reist met zijn team het hele land door om op feesten en evenementen vuurshows te geven. Op grote dancefeesten zoals 'Sensation White' en shows van DJ Tiësto treedt hij op voor maar liefst 20 duizend mensen. Vandaag geeft hij samen met Klaas een vuurspuwshow bij een attractie in het pretpark Toverland.

'Klaas Kan Alles', zaterdag 28 november om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.