Jubileum Prinsengrachtconcert en Concertgebouworkest bij AVROTROS

De Prinsengracht en het Westerpark in Amsterdam: dat zijn deze zomer de concertzalen van AVROTROS. Genieten van de beste musici en talenten op de mooiste plekken van Nederland.

Op 20 augustus zendt de omroep het Kinderprinsengrachtconcert en het Prinsengrachtconcert op radio en tv uit. Op 9 september volgt een registratie van het concert waarmee het Concertgebouworkest het nieuwe seizoen opent.

Beide registraties worden op televisie gepresenteerd door Maria Fiselier. Buddy Vedder presenteert het Kinderprinsengrachtconcert. Op radio doet Ab Nieuwdorp verslag van Het Prinsengrachtconcert en Selma van Dijk van het Concertgebouworkest in het park.

'Het is te gek om twee geweldige klassieke concerten in een stadse omgeving te kunnen presenteren. We geven de klassieke muziek weer terug aan de mensen. Dat in combinatie met het oeroude picknickmandje onder de arm maakt het echt een totaalervaring; ongedwongen en magisch', aldus Maria Fiselier.

Jonge musici met Klaasje Meijer, Buddy Vedder, Jeangu Macrooy en Trijntje Oosterhuis

Op de Amsterdamse Prinsengracht treden ook dit jaar voorafgaand aan het Prinsengrachtconcert drie jonge muzikale talenten samen met bekende popartiesten op. De elfjarige Eline van Dijk speelt viool en begeleidt Klaasje Meijer en Buddy Vedder. Gitarist Vincent Opheikens, die dertien jaar is, treedt samen met Trijntje Oosterhuis op. Warre Dendievel is veertien en laat zijn trompet klinken bij de zang van Jeangu Macrooy. De jonge klassieke musici en topartiesten spelen met leden van het Jeugdorkest Nederland onder leiding van muzikaal leider en arrangeur Edwin Schimscheimer, die al ruim 20 jaar betrokken is.

Nicolas Altstaedt op jubilerend Prinsengrachtconcert

Het Prinsengrachtconcert is al 40 jaar lang een muzikaal feest op de gracht. Locatie, sfeer en muziek zorgen voor een unieke beleving. Het Prinsengrachtconcert is daarom hét klassieke evenement dat de kenner, de liefhebber en de nieuwsgierige verbindt. Op 20 augustus wordt de rijke historie en een veelbelovende toekomst gevierd met een aantrekkelijk programma. AVROTROS registreert deze feestelijke editie met op de pontons voor het Pulitzer Nicolas Altstaedt & friends. Dit programma wordt nog aangevuld met feestelijke toevoegingen op het podium én de gracht. Traditiegetrouw wordt het concert weer afgesloten met ‘Aan de Amsterdamse Grachten’

Concertgebouworkest in het park

De zalen uit en naar de mensen toe: daar geeft het Concertgebouworkest letterlijk invulling aan met hun opening van het nieuwe seizoen. Dit jaar komt het concert vanuit het Westerpark in Amsterdam; het publiek op kleedjes en met picknickmanden. Het Concertgebouworkest speelt op deze feestelijke avond onder leiding van Alain Altinoglu met klarinettist Martin Frost en pianist Víkingur Ólafsson. De energieke start met muziek van John Adams gaat naadloos over in een mozaïek van dansen voor klarinet en orkest. Ruim baan, ten slotte, voor de warmbloedige Latin-klanken van Bernsteins populaire West Side Story.

Het Kinderprinsengrachtconcert, 20 augustus om 18.25 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.

Het Prinsengrachtconcert, 20 augustus vanaf 19.00 uur bij AVROTROS inclusief voorprogramma op NPO Radio 4 en om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 2.

Concertgebouworkest in het park, 9 september om 20.00 uur live bij AVROTROS op NPO Radio 4 en om 22.20 uur op NPO 2.