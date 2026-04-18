'Je Zal Het Maar Hebben Junior' zondag met Amerins, Nio en Evy

Amerins is dertien en neemt samen met Raïsha een make-upvlog op. Amerins heeft het syndroom van Down en wil laten zien wat dat betekent. Ze hoopt dat andere kinderen haar beter leren kennen en haar niet alleen op haar uiterlijk beoordelen.

Daarna gaat Raïsha skeeleren met Nio en Evy. Vooraf stopt ze steentjes in haar sokken om te voelen hoe het is voor hen. Nio en Evy hebben vlinderziekte, waardoor hun huid snel pijn doet. Zo ervaart Raïsha hoe bewegen voor hen kan zijn.

'Je Zal Het Maar Hebben Junior', zondag 19 april om 19.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.