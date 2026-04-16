In 'Meldpunt Actueel': vaker diagnose ADHD bij ouderen

ADHD wordt steeds vaker vastgesteld bij ouderen. Maar is er sprake van een inhaalslag van jarenlang gemiste diagnoses, of is ADHD een 'containerbegrip' geworden dat te gemakkelijk wordt gebruikt? En wat betekent het als ADHD op latere leeftijd wordt vastgesteld?

ADHD wordt vaak geassocieerd met drukke kinderen, maar ook bij volwassenen en ouderen komt de aandoening voor. Toch blijft deze laatste groep vaak onder de radar. Volgens onderzoek heeft naar schatting bijna drie procent van de 65-plussers ADHD, maar wordt de diagnose zelden gesteld. Klachten worden regelmatig toegeschreven aan ouderdom, depressie, burn-out en zelfs dementie, waardoor mensen jarenlang rondlopen zonder passende hulp.

ADHD zichtbaar na overlijden partner

Voor Renée van der Bilt (69) kwam de diagnose na het overlijden van haar man. Jarenlang zorgde hij voor structuur, waardoor haar klachten minder zichtbaar waren. Toen die structuur wegviel raakte zij volledig ontregeld. Hulpverleners dachten eerst aan rouw, of zelfs aan dementie. Pas na een lange medische zoektocht werd duidelijk dat ADHD een rol speelde. Inmiddels volgt Renée een behandeltraject en vallen voor haar steeds meer puzzelstukjes op hun plek.

Piekeren

Ook Franka van der Poll (51) liep jarenlang vast zonder duidelijke verklaring. Haar klachten werden eerst gezocht in fysieke en hormonale oorzaken. Pas na meerdere burn-outs werd ADHD vastgesteld. Ze herkent zich niet in het stereotype beeld: haar problemen zitten vooral vanbinnen, zoals piekeren en een negatief zelfbeeld. De diagnose gaf haar inzicht, maar de weg ernaartoe duurde lang en was zwaar.

Impact van late diagnose

In de studio van 'Meldpunt Actueel' spreekt Elles de Bruin met deskundigen over de impact van een late diagnose, de verschillen tussen mannen en vrouwen met een ADHD-diagnose en de vraag of de zorg voldoende is ingericht op deze groeiende groep ouderen met ADHD.

