In 'Meldpunt Actueel': vaker diagnose ADHD bij ouderen

'En toen was er new wave': over het ontstaan en de impact van de Belgische 'nieuwe golf'
donderdag 16 april 2026
Foto: © Jasper van Bladel/MAX 2022

ADHD wordt steeds vaker vastgesteld bij ouderen. Maar is er sprake van een inhaalslag van jarenlang gemiste diagnoses, of is ADHD een 'containerbegrip' geworden dat te gemakkelijk wordt gebruikt? En wat betekent het als ADHD op latere leeftijd wordt vastgesteld?

ADHD wordt vaak geassocieerd met drukke kinderen, maar ook bij volwassenen en ouderen komt de aandoening voor. Toch blijft deze laatste groep vaak onder de radar. Volgens onderzoek heeft naar schatting bijna drie procent van de 65-plussers ADHD, maar wordt de diagnose zelden gesteld. Klachten worden regelmatig toegeschreven aan ouderdom, depressie, burn-out en zelfs dementie, waardoor mensen jarenlang rondlopen zonder passende hulp.


ADHD zichtbaar na overlijden partner
Voor Renée van der Bilt (69) kwam de diagnose na het overlijden van haar man. Jarenlang zorgde hij voor structuur, waardoor haar klachten minder zichtbaar waren. Toen die structuur wegviel raakte zij volledig ontregeld. Hulpverleners dachten eerst aan rouw, of zelfs aan dementie. Pas na een lange medische zoektocht werd duidelijk dat ADHD een rol speelde. Inmiddels volgt Renée een behandeltraject en vallen voor haar steeds meer puzzelstukjes op hun plek.

Piekeren
Ook Franka van der Poll (51) liep jarenlang vast zonder duidelijke verklaring. Haar klachten werden eerst gezocht in fysieke en hormonale oorzaken. Pas na meerdere burn-outs werd ADHD vastgesteld. Ze herkent zich niet in het stereotype beeld: haar problemen zitten vooral vanbinnen, zoals piekeren en een negatief zelfbeeld. De diagnose gaf haar inzicht, maar de weg ernaartoe duurde lang en was zwaar.

Impact van late diagnose
In de studio van 'Meldpunt Actueel' spreekt Elles de Bruin met deskundigen over de impact van een late diagnose, de verschillen tussen mannen en vrouwen met een ADHD-diagnose en de vraag of de zorg voldoende is ingericht op deze groeiende groep ouderen met ADHD.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 17 april om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.


Persbericht MAX
https://www.maxmeldpunt.nl/
TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm3 logo

Charlie ontdekt onder zijn huis een geheim hoofdkwartier dat van een mysterieuze superheld lijkt te zijn. Samen met zijn vrienden gaat hij op onderzoek uit, maar hun avontuur verandert in een nachtmerrie wanneer de plek aangevallen wordt door slechteriken. Om het hoofdkwartier te verdedigen en de wereld te redden, moeten Charlie en zijn vrienden hun krachten bundelen en elk hulpmiddel inzetten dat ze kunnen vinden.

'Secret Headquarters', film uit 2022 met oa. Owen Wilson, om 20.35 uur op VTM 3.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Radio 2 Lenteweek
    06:00
    Mr. Magoo
  • 09:00
    Lentebeelden
    06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
  • 09:00
    De Magische Poort
    05:00
    Geen uitzending
  • 09:50
    Geen uitzending
    06:15
    Kabouter Plop
  • 08:00
    Geen uitzending
    07:20
    Urk!
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 07:00
    Willy
    01:25
    Geen uitzending
  • 09:05
    Geen uitzending
    15:30
    Baywatch
  • 09:30
    Geen uitzending
    06:00
    Joe
  • 09:00
    Geen uitzending
    02:10
    De Tafel van Tine
  • 09:45
    Neighbours: A New Chapter
    02:00
    This Is Us
  • 09:55
    Pawn Stars
    02:25
    Geen uitzending
  • 09:30
    Love Island UK
    02:30
    Geen uitzending
  • 09:30
    Killer Couples
    02:20
    Geen uitzending
  • 04:06
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:51
    Jong geleerd
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:05
    Snel, Makkelijk & Lekker - Het Weekmenu
    02:10
    Snel, Makkelijk & Lekker
  • 09:40
    Midsomer Murders
    04:30
    Hope Street
  • 09:15
    NCIS
    02:05
    Cougar Town
  • 09:45
    NOS Journaal
    02:15
    Pauw & De Wit
  • 09:50
    Nieuwsuur
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 09:50
    Nijntje & Vriendjes
    02:40
    BRANDMERK - Kind van een Vermoorde Ouder