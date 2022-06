In 'Hollandse Zaken' bij MAX: klem in een vechtscheiding

In 'Hollandse Zaken 'deze week aandacht voor het stijgend aantal vechtscheidingen en de grote gevolgen daarvan voor kinderen. Tachtig procent van de kinderen die in behandeling zijn bij jeugdzorg hebben problemen door ouders die in scheiding liggen, zo meldt directeur Olaf Prinsen van Jeugdzorg Nederland. En die aantallen nemen toe.

De kinderen hebben last van onzekerheid, stress en doen het slechter op school. Ook krijgen ze vaak gedragsproblemen en komen ze in een loyaliteitsconflict. Ze hebben het gevoel te moeten kiezen voor de ene of andere ouder en komen daardoor klem te zitten.

Scheidingen worden de laatste jaren steeds problematischer. De strijd tussen ouders is zo verhard dat er ook voor hulpverleners nauwelijks nog beweging in te krijgen is. De afgelopen jaren zijn diverse pilots uitgevoerd om ouders uit hun langdurige strijd te krijgen. Een van de meer succesvolle methodes lijkt de ‘schottenaanpak’: ouders een periode vergaand uit elkaar houden middels een contactverbod. Zo ontstaat er rust voor de kinderen.

In 'Hollandse Zaken' de verhalen van Silke en Leonora, die zeer geleden hebben onder de vechtscheiding van hun ouders. Gescheiden vader Boris erkent terugblikkend dat hij zich te veel liet meeslepen door boosheid en frustraties, omdat hij zijn kinderen niet zag. Familierechter Cees van Leuven zag in zijn lange loopbaan veel scheidende stellen voor zich in de rechtszaal. Hij vindt dat kinderen op jongere leeftijd gehoord moeten worden in wat zij willen.

'Hollandse Zaken', woensdag 29 juni om 20.25 uur bij MAX op NPO 2.