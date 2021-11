In december schotelt 24Kitchen je een feestelijk eindejaar voor

Er is nog nooit een beter moment geweest om het plezier van koken te herontdekken. En in 'Ainsley's Food We Love' serveert een van de beste tv-koks van Groot-Brittannië en zijn beroemde vrienden hun favoriete gerechten aller tijden met een vleugje humor en plezier.

Een reeks speciale gasten - waaronder artiesten, muzikanten en chef-koks - sluit zich aan bij Ainsley Harriott in zijn keuken - of op afstand vanuit hun eigen keuken - om verrukkelijke nieuwe foodie-herinneringen te creëren.

Vanaf 6 december, elke maandag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW PROGRAMMA

JAMIE'S EASY MEALS AT CHRISTMAS

Jamie nodigt ons uit bij hem en zijn familie in Essex, terwijl ze zich voorbereiden op een iets andere kerst dit jaar! Van een superflexibele gouden kalkoenkroon en gevulde poten tot smakelijke bijgerechten, ideeën om van je restjes te houden en een episch, moeilijk te weerstaan chocolade-yule blok, er is genoeg om enthousiast van te worden.



Op 16 en 23 december, om 20.00 uur op 24Kitchen.



NIEUW PROGRAMMA

RACHEL KHOO'S CHOCOLATE CHRISTMAS

Kerstmis houdt van chocolade en voor Rachel Khoo is 's werelds favoriete traktatie zoveel meer dan een cadeau onder de boom. Rachel geeft een chocoladeachtige draai aan enkele van haar favoriete kerstrecepten van gehakttaarten en saucijzenbroodjes, met een sappige chocoladedeegkorst; tot rijke en toegeeflijke chocolade-advocaat- en chocolade-peperkoekversieringen - zo lekker dat ze net zo snel worden gegeten als ze aan de boom zijn gehangen. Rachel ontmoet ook een chocolatier in Zweden om de perfecte reep kerstchocolade te maken; roept een chocolade-overload yule log op; en bezoekt York om te ontdekken waarom chocolade zo'n belangrijk onderdeel is van de kersttraditie. Tot slot laat Rachel in haar eigen feestkeuken zien hoe chocolade zelfs je kerstgebraad kan transformeren.

Op woensdag 22 december, om 19.00 uur op 24Kitchen.



NIEUW PROGRAMMA

NADIYA'S PARTY FEASTS

Of het nu een familiebijeenkomst is of een feest voor vrienden, eten maakt altijd elke gelegenheid goed en in deze special van een uur deelt Nadiya Hussain haar geheimen voor het perfecte feest. Nadiya creëert haar feestelijke favorieten die elke speciale dag onvergetelijk zullen maken, of het nu gaat om gerechten om midden op tafel te zetten en om in te duiken, heerlijke hapjes, verrukkelijke desserts of een feestelijke cake of twee, niemand zal weg willen! Ze reist ook door het Verenigd Koninkrijk om speciale gelegenheden van andere mensen te bezoeken en de organisatoren te helpen met de laatste puntjes op de i.

Op woensdag 29 december, om 19.00 uur op 24Kitchen.



NIEUW PROGRAMMA

JAMIE & JIMMY'S FESTIVE FEAST

Jamie Oliver en Jimmy Doherty beginnen de nieuwjaarsvieringen met een speciale editie van 'Friday Night Feast'. En aangezien we aan het eind van dit jaar allemaal een traktatie nodig hebben, worden ze vergezeld door niet één maar TWEE beroemde gasten om het feest op gang te brengen. Singer-songwriter Sam Smith en fitnessgoeroe Joe Wicks helpen Jamie en Jimmy bij het bereiden van een scala aan heerlijke gerechten, perfect om ons in de stemming te brengen voor het nieuwe jaar.

Op donderdag 30 december, om 19.00 uur op 24Kitchen.



NIEUW PROGRAMMA

BBQ STREET: WINTER BBQ S2

Wie zegt dat barbequen alleen voor de zomer is? 'BBQ Street: Winter BBQ' is het dagelijkse BBQ, Grill en Outdoor Cooking programma gepresenteerd door Nederlands en Belgisch beste en bekendste grillmasters Peter de Clercq, Jord Althuizen, Ralph de Kok en Harm Jan Bloem. De presentatoren gaan je elke dag laten zien hoe jij thuis ook de lekkerste gerechten kunt bereiden met een barbecue. Of het nu gas, elektrisch of met houtskool is, we zorgen voor de mooiste en lekkerste gerechten.

Vanaf 27 december, elke werkdag om 17.30 uur op 24Kitchen.



NIEUWE AFLEVERINGEN

RUDOLPH'S WINTERKLASSIEKERS

Welke gerechten behoren tot de echte klassiekers in de winter? Rudolph gaat met deze klassiekers aan de slag en laat je zien hoe je ze thuis zelf kunt maken. En met kerstmis in aantocht, zal hij ook enkele kerstklassiekers maken.

Vanaf 29 november, elke werkdag om 18.00 uur op 24Kitchen.



NIEUWE AFLEVERINGEN

HAIRY BIKERS GO NORTH

De Hairy Bikers hebben de wereld rondgereisd op zoek naar lekker eten. Nu beginnen ze aan een epische reis naar de mooiste delen van Noord-Engeland. Terwijl ze door Derbyshire, Lancashire, South Yorkshire en verder reizen, proeven Si en Dave de cultuur in de keuken en ontmoeten ze de lokale bevolking om meer te weten te komen over het leven in deze steeds veranderende regio. Deze serie is een liefdesbrief aan Noord-Engeland en volgt de Hairy Bikers terwijl ze hun koffers pakken en op culinair avontuur dicht bij huis vertrekken.

Elke vrijdag om 19.00 uur op 24Kitchen.



NIEUWE AFLEVERINGEN

JAMIE OLIVER: TOGETHER

In deze heerlijke serie brengt Jamie ons samen met zijn stapsgewijze recepten voor het maken van overheerlijke gerechten, zodat we de gemiste momenten kunnen vieren en nieuwe herinneringen kunnen creëren met onze dierbaren.

Elke donderdag om 19.00 uur op 24Kitchen.



NIEUWE AFLEVERINGEN

MIJN KEUKEN MIJN RESTAURANT

Onder de strenge blik van sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin wagen enkele duo's zich aan het grootste avontuur van hun leven: het openen van hun eigen pop-uprestaurant! Het beste restaurant wint op het einde van de rit 50.000 euro.

Elke dinsdag om 19.00 uur op 24Kitchen.