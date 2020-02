Ilias Bulaid gaat voor tweede MMA overwinning tijdens Bellator Dublin live op Spike

Ilias Bulaid maakt deze zaterdag zijn opwachting tijdens Bellator Dublin. De Marrokaanse Nederlander neemt het op tegen de Portugees Diego Freitas, die zijn MMA debuut maakt. Het sportevenement van één van de grootste MMA-organisaties ter wereld is zaterdag om 23.00 uur LIVE en exclusief te zien op de ViacomCBS zender Spike.

MMA-legende Marloes Coenen verzorgt tijdens het LIVE event de presentatie samen met presentator JayJay Boske. Reporter Ouassima Tajmout doet verslag van het event via de social media kanalen van Spike.

Ilias Bulaid is iemand die bij de kickboksliefhebbers geen introductie nodig heeft. De sterke en technische vechter verdiende zijn sporen in die discipline, maar wilde een nieuwe uitdaging en koos voor het MMA. In september vorig jaar debuteerde hij in het MMA, een debuut dat niet snel vergeten zal worden. Bulaid wist een seconde voor het einde van de eerste ronde zijn tegenstander te finishen door middel van een knie naar het hoofd. Hiermee won Bulaid zijn langverwachte MMA debuut op knock out.

Diego Freitas komt ook uit het kicboksen en maakt tijdens deze partij zijn MMA debuut. Naast dat Freitas een sterke standup game heeft is zijn ground game zo goed als onbekend op dit moment. Het lijkt erop dat we een spektakel kunnen verwachten tussen twee staande vechters.

Benieuwd naar het gevecht tussen Ilias Bulaid en Diego Freitas? Kijk dan zaterdag 22 februari om 23.00 uur LIVE naar Bellator Dublin op Spike.