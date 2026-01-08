'Ik Vertrek XL' vertrekt naar Frankrijk

Nederlanders die emigreren en een onderneming starten, worden gevolgd. In dit geval gaat het niet om een stel of een gezin, maar om een heel gezelschap dat een gedeelde droom heeft.

Tammy, Mike, Ziva en Gavin nemen definitief afscheid van Nederland om zich in Frankrijk te vestigen. Ze kijken uit naar hun nieuwe leven en worden met open armen ontvangen door Harry en Peter. Maar dan volgt een grote tegenslag: Gavin belandt met een bloedvergiftiging in het ziekenhuis en mist daardoor de eerste weken op zijn nieuwe school. Ondertussen is het Oostenrijkse gezelschap druk bezig met de verkoop en overdracht van hun horecapand in Nederland. De grote vraag is: gaan ze het pand in Oostenrijk volledig slopen of toch verbouwen? Dan dient zich plotseling een blijde en onverwachte verrassing aan die alles verandert.

'Ik Vertrek XL', vanaf vrijdag 9 januari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.