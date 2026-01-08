'Ik Vertrek XL' vertrekt naar Frankrijk

Deze zes BV's rijden mee met 'De Columbus' van Wim Lybaert
donderdag 8 januari 2026
Foto: © AVROTROS 2022

Nederlanders die emigreren en een onderneming starten, worden gevolgd. In dit geval gaat het niet om een stel of een gezin, maar om een heel gezelschap dat een gedeelde droom heeft.

Tammy, Mike, Ziva en Gavin nemen definitief afscheid van Nederland om zich in Frankrijk te vestigen. Ze kijken uit naar hun nieuwe leven en worden met open armen ontvangen door Harry en Peter. Maar dan volgt een grote tegenslag: Gavin belandt met een bloedvergiftiging in het ziekenhuis en mist daardoor de eerste weken op zijn nieuwe school. Ondertussen is het Oostenrijkse gezelschap druk bezig met de verkoop en overdracht van hun horecapand in Nederland. De grote vraag is: gaan ze het pand in Oostenrijk volledig slopen of toch verbouwen? Dan dient zich plotseling een blijde en onverwachte verrassing aan die alles verandert.


'Ik Vertrek XL', vanaf vrijdag 9 januari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Meer artikels over AVROTROS

DOSSIER: Voorjaar 2026: alle plannen, alle zenders (NL)

TVvisie Extra



Kijktip van de dag

'Hotel Romantiek' (VRT 1)

Sven, Gloria en Philippe verwelkomen 24 vrijgezellen op leeftijd in het zonovergoten Spanje. In een stierenvechtarena worden de mannen verrast door een spectaculaire entree van de vrouwen. Daarna worden de rollen omgedraaid en prepareren de mannen een maaltijd voor de vrouwen die ze niet snel zullen vergeten. Onder het mom van medische proeven worden de vrijgezellen subtiel dichter bij elkaar geduwd. Aan het eind van de dag volgt er een moeilijke keuze voor Sven, Philippe en Gloria: welk koppel sturen ze als eerste naar de zwaan voor een prille date op het meest romantische plekje van Spanje?

'Hotel Romantiek', om 20.45 uur op VRT 1.

