Hoogtepunten Zomercarnaval 2025 bij de NOS

Muzikanten, dansers, spectaculaire kostuums… de binnenstad van Rotterdam staat zaterdag 26 juli zeven uur lang in het teken van de Zomercarnaval Straatparade.

De hoogtepunten zijn ‘s avonds op NPO 1 te zien in een programma dat live vanaf de Witte de Withstraat wordt gepresenteerd door Evita Mac-nack. Zij wordt terzijde gestaan door de Kaapverdisch-Nederlandse Larisa Da Veiga, vorig jaar de Zomercarnaval Queen en dus als geen ander in staat om de kijker mee te nemen in de ins and outs van het festival. Op NOS.nl en de NOS-app kan live worden meegekeken.

Via reportages krijgt de televisiekijker een goed beeld van de Zomerparade, van de voorbereidingen tot de meest opmerkelijke momenten. Ook zijn er gesprekken, zoals met broer en zus Oneal en Céline Rodgers, die op 5 juli zijn verkozen tot King & Queen Zomercarnaval 2025.

Online

Live alle groepen aan je voorbij zien trekken kan ook: tussen 12.15 en 15.00 uur staat de camera op de Witte de Withstraat open en is dus de hele optocht te volgen via NOS.nl en de NOS app. Daarnaast komt op zaterdag 26 juli een video online waarin is te zien hoe de Kaapverdische groep Cabo Verde Chegou zich voorbereidt op de Zomerparade. Wat het evenement voor de leden extra feestelijk maakt is dat Kaapverdië deze maand viert dat het 50 jaar onafhankelijk is.

Het Zomercarnaval

Het Zomercarnaval Rotterdam is een tweedaags tropisch festijn dat sinds 2023 UNESCO Immaterieel Cultureel Erfgoed is, nu voor de 41ste keer wordt georganiseerd en honderdduizenden bezoekers trekt. Aan de Straatparade doen zo’n 25 groepen en 2500 dansers van ruim 170 nationaliteiten mee.

'NOS Zomercarnaval Rotterdam'

Zaterdag 26 juli, 20.28-21.18 uur, NPO 1 en NOS.nl (op de Cariben en wereldwijd via BVN ook vanaf 23.30 uur NL tijd).