'Het Sinterklaasjournaal' maandag van start

Maandag 7 november start 'Het Sinterklaasjournaal' (NTR) weer. De belevenissen van Sinterklaas en zijn Pieten zijn vanaf dan iedere dag om 18.00 uur op NPO Zapp (NPO 3) te zien, tot 5 december, het heerlijk avondje.

Dieuwertje Blok is het vertrouwde gezicht in de studio, Jeroen Kramer en Rachel Rosier zijn de verslaggevers op locatie.

Intocht

In mei jl. maakte de NTR bekend dat de Landelijke Intocht van Sinterklaas dit jaar in Hellevoetsluis zal zijn. Burgemeester Milène Junius van Hellevoetsluis zal de Goedheiligman en zijn Pieten op zaterdag 12 november verwelkomen in de stad aan het Haringvliet. De NTR doet rechtstreeks verslag van de Intocht vanaf 12.00 uur op NPO Zapp (NPO 3).

Wat is er te zien?

Vanaf maandag is dagelijks in 'Het Sinterklaasjournaal' te zien hoe het Sinterklaas en zijn Pieten vergaat op weg naar Hellevoetsluis én hoe Hellevoetsluis zich voorbereidt op de Intocht.

Bekroning

Vorig jaar werd 'Het Sinterklaasjournaal' bekroond met de Ere Zilveren Nipkowschijf. De vakjury schreef: 'Al twintig jaar lang zorgen Ajé Boschhuizen en zijn NTR-team voor kwalitatief hoogstaand kinderdrama, met net genoeg spanning, heel veel slapstick voor de jongste kinderen, en subtiele humor en spitsvondige verwijzingen naar de buitenwereld voor de oudere kinderen en de meekijkende ouders.'

Volg het nieuws

Hoe het dit jaar zal gaan? Dat is afwachten. Volg iedere avond het allerlaatste nieuws rondom Sinterklaas en zijn Pieten om 18.00 uur in 'Het Sinterklaasjournaal'.

Gebarentolk

Op zapp.nl zijn zowel 'Het Sinterklaasjournaal' als de Landelijke Intocht met gebarentolk te volgen. Alle uitzendingen met gebarentolk zijn bovendien terug te zien op schooltv.nl.

Ook voor Nederlanders in het buitenland

Op BVN is 'Het Sinterklaasjournaal' te kijken voor mensen die buiten Nederland wonen. Vanaf 7 november zendt BVN 'Het Sinterklaasjournaal' elke dag uit om 18.20 uur (Nederlandse tijd). De Intocht is bij BVN op 12 november te volgen vanaf 13.00 uur (Nederlandse tijd).

'Het Sinterklaasjournaal', vanaf maandag 7 november dagelijks om 18.00 uur op NPO Zapp.