'Het Mooiste Meisje van de Klas' gaat weer van start

Jaap Jongbloed gaat op zoek naar het verhaal achter het ooit aanbeden mooiste meisje uit de klas. Is haar schoonheid een garantie voor succes in het leven geweest of werd het juist als belemmering ervaren?

Klasgenoten en bekenden halen herinneringen aan haar en de oude schooltijd op.

Moo verhuisde op 14-jarige leeftijd naar Rotterdam. Haar Indische opa en Nederlandse oma wonen in de buurt, waardoor ze opgroeit met een sterke band met de Indische cultuur. Op de middelbare school wordt Moo gepest. De eenzaamheid wordt versterkt als haar ouders gaan scheiden. Na haar eindexamen vertrekt ze naar Bali en begint daar aan een veelbelovende carrière als model. Jarenlang werkt ze als succesvol model in Azië, maar uiteindelijk keert ze terug naar Rotterdam om rechten te studeren. Ze woont inmiddels weer in Azië, op Bali. Hier werkt ze nog steeds als model en combineert dit met haar carrière als advocaat. 'Het Mooiste Meisje van de Klas', maandag 16 juni om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.