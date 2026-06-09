Wat gebeurt er achter de schermen bij Forum voor Democratie?

Voor de nieuwe documentaire 'De duistere kant van Forum voor Democratie' sprak PowNed de afgelopen maanden met meerdere bronnen die jarenlang betrokken waren bij de partij en haar omgeving.

Zij schetsen een beeld dat volgens hen veel verder gaat dan politieke strategie, verkiezingen of Kamerzetels.

Veel bronnen doen hun verhaal uitsluitend anoniem. Zij zeggen bang te zijn voor de gevolgen als zij zich publiekelijk uitspreken. Volgens hen worden mensen die afstand nemen van Forum voor Democratie binnen de beweging al snel gezien als verraders.

In de documentaire vertellen voormalige betrokkenen over een gesloten cultuur waarin ideeën stap voor stap worden doorgegeven. Zij spreken over complottheorieën, denkbeelden rond blanke superioriteit en een omgeving waarin jonge mannen zouden worden aangesproken op hun rol als toekomstige leiders. Ook verklaren bronnen dat er binnen die kring uitspraken zijn gedaan over tegenstanders of afhakers die 'een kogel verdienen'.

Volgens de bronnen draait Forum voor Democratie niet alleen om parlementaire macht. Zij beschrijven een bredere beweging die zich op zoveel mogelijk plekken in Nederland wil vestigen: in de politiek, in gemeenschappen en onder jonge aanhangers. Politiek zou daarbij niet het einddoel zijn, maar een middel om ideeën verder te verspreiden.

In 'De duistere kant van Forum voor Democratie' onderzoekt PowNed wat er volgens voormalige betrokkenen gebeurt binnen en rond een partij waar zij jarenlang onderdeel van waren en waarom zij nu, vaak voor het eerst, hun verhaal doen.

'De duistere kant van Forum voor Democratie', woensdag 10 juni om 20.30 uur op NPO 3 en NPO Start en om 18.00 uur op Youtube.