Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Finaleweek in 'Huis Gemaakt': wie wint zijn eigen droomhuis?
Dit is de tweede finalist van 'Huis Gemaakt'

Wat gebeurt er achter de schermen bij Forum voor Democratie?

dinsdag 9 juni 2026

Voor de nieuwe documentaire 'De duistere kant van Forum voor Democratie' sprak PowNed de afgelopen maanden met meerdere bronnen die jarenlang betrokken waren bij de partij en haar omgeving.

Zij schetsen een beeld dat volgens hen veel verder gaat dan politieke strategie, verkiezingen of Kamerzetels.


Veel bronnen doen hun verhaal uitsluitend anoniem. Zij zeggen bang te zijn voor de gevolgen als zij zich publiekelijk uitspreken. Volgens hen worden mensen die afstand nemen van Forum voor Democratie binnen de beweging al snel gezien als verraders.

In de documentaire vertellen voormalige betrokkenen over een gesloten cultuur waarin ideeën stap voor stap worden doorgegeven. Zij spreken over complottheorieën, denkbeelden rond blanke superioriteit en een omgeving waarin jonge mannen zouden worden aangesproken op hun rol als toekomstige leiders. Ook verklaren bronnen dat er binnen die kring uitspraken zijn gedaan over tegenstanders of afhakers die 'een kogel verdienen'.

Volgens de bronnen draait Forum voor Democratie niet alleen om parlementaire macht. Zij beschrijven een bredere beweging die zich op zoveel mogelijk plekken in Nederland wil vestigen: in de politiek, in gemeenschappen en onder jonge aanhangers. Politiek zou daarbij niet het einddoel zijn, maar een middel om ideeën verder te verspreiden.

In 'De duistere kant van Forum voor Democratie' onderzoekt PowNed wat er volgens voormalige betrokkenen gebeurt binnen en rond een partij waar zij jarenlang onderdeel van waren en waarom zij nu, vaak voor het eerst, hun verhaal doen.

'De duistere kant van Forum voor Democratie', woensdag 10 juni om 20.30 uur op NPO 3 en NPO Start en om 18.00 uur op Youtube.

Ook interessant
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Finaleweek in 'Huis Gemaakt': wie wint zijn eigen droomhuis?
Dit is de tweede finalist van 'Huis Gemaakt'

Supertramp - Crime Of The Century Tour
DVD
The Rolling Stones - Foreign Tongues
DVD
Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
Persbericht PowNed
https://www.powned.tv/
Meer artikels over PowNed
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Margriet Hermans overleden - Zomerhit 2002

Aan de hand van fragmenten uit haar meest memorabele televisie- en muziekoptredens blikken we terug op Margriets rijkgevulde carrière. Vrienden en collega's delen persoonlijke verhalen en getuigen over haar sprankelende persoonlijkheid en haar impact op het Vlaamse showbizzlandschap. 'Margriet' wordt een hartverwarmende en meeslepende ode aan een vrouw die moeiteloos verschillende generaties wist te raken.

'Margriet', om 20.40 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Radio 2 op VRT 1: ann&daan
    11:00
    Lentebeelden
  • 09:00
    Lentebeelden
    12:00
    Radio 1: Nieuwe Feiten
  • 10:35
    Ridder Muis
    10:45
    Edmond & Lucy
  • 09:45
    Geen uitzending
    11:45
    Familie
  • 01:05
    Geen uitzending
    10:55
    Rich Kids Go Skint
  • 09:20
    Geen uitzending
    14:10
    The Goldbergs
  • 10:00
    Geen uitzending
    14:40
    All New Traffic Cops
  • 08:40
    Geen uitzending
    15:55
    Matlock
  • 10:00
    Joe
    15:10
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    12:30
    Huizenjagers
  • 10:05
    Manifest
    11:00
    The Rookie
  • 10:30
    Storage Wars
    11:00
    Geen uitzending
  • 10:25
    Hello Goodbye
    11:15
    Next Level Chef
  • 10:25
    Snapped: Killer Couples
    11:15
    World's Most Evil Killers
  • 09:25
    Herhalingslus
    13:00
    Z-Extra
  • 10:27
    De kunstenaar
    10:55
    De Classics van MENTpopradio
  • 10:25
    De Garde van Gert
    10:55
    Snel, Makkelijk & Lekker
  • 10:00
    Murdoch Mysteries
    10:55
    Death in Paradise
  • 10:20
    Below Deck Mediterranean
    12:00
    Grey's Anatomy
  • 10:30
    MAX Geheugentrainer
    10:45
    NOS Journaal
  • 10:40
    Expeditie Nederland
    11:25
    Rail Away
  • 10:35
    No-No
    10:45
    Hoi Duggee