VRT 1 trapt WK 2026 af met vooruitblik en bijzondere terugblik naar Mexico 1986

Het wereldkampioenschap voetbal 2026 staat op het punt van beginnen en VRT 1 zet de toon met een speciale thema-avond rond het grootste WK ooit. Op woensdag 10 juni staan zowel een uitgebreide vooruitblik op het tornooi als een opmerkelijke documentaire over de nalatenschap van de Rode Duivels in Mexico op het programma.

Uitgebreide WK-voorbeschouwing



Om 20.45 uur zendt VRT 1 ‘WK 2026: Kick-off’ uit. Aan de vooravond van de openingswedstrijd blikt een panel van deskundigen vooruit op een wereldkampioenschap dat nu al voor heel wat gesprekstof zorgt.



Het WK 2026 wordt groter dan ooit, met meer deelnemende landen en meer wedstrijden dan bij eerdere edities. Naast het sportieve luik komen ook tal van andere thema’s aan bod. Zo wordt gekeken naar de verwachtingen rond de Rode Duivels, de favorieten voor de wereldtitel, de complexe speelschema’s en de hoge ticketprijzen. Ook de politieke en maatschappelijke dimensie van het tornooi worden besproken.



‘WK 2026: Kick-off’ is woensdag 10 juni om 20.45 uur te zien op VRT 1 en via VRT MAX.



Rode Duivels keren terug naar Casa Hogar



Aansluitend volgt om 21.45 uur de documentaire ‘Casa Hogar’, waarin een bijzonder hoofdstuk uit de geschiedenis van de Rode Duivels centraal staat.



Na hun historische WK-campagne in Mexico in 1986, waarin België de halve finales bereikte, wilden de spelers iets terugdoen voor het gastland. Daarom richtten ze Casa Hogar op, een opvanghuis voor Mexicaanse straatkinderen.



Veertig jaar later trekken oud-internationals Leo Van der Elst, Georges Grün en Danny Veyt opnieuw naar Mexico. In de documentaire gaan ze na wat er van het project geworden is en welke impact Casa Hogar vandaag nog heeft.



‘Casa Hogar’ is woensdag 10 juni om 21.45 uur te bekijken op VRT 1 en via VRT MAX.