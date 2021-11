Grote finale National Geographic Fotowedstrijd 2021 voor het eerst op televisie

De finale van de National Geographic Fotowedstrijd, die plaats vindt op zondag 21 november, wordt dit jaar voor het eerst uitgezonden op TV. Uit ruim 13.000 inzendingen voor de fotowedstrijd wordt tijdens de finale door de juryleden bekendgemaakt welke foto's in de prijzen vallen.

Met in de vakjury niemand minder dan fotografen Sacha de Boer, Lieve Blancquaert en ook nieuw dit jaar: Jasper Doest. National Geographic hoofdredacteuren Robbert Vermue, Renske Lamers en zendermanager Tim Beudel maken de jury compleet. Ook dit jaar presenteert Klaas van Kruistum de finale.

Tijdens de finale worden de prijzen uitgereikt aan de winnaars per categorie. Voor volwassenen zijn de categorieën: Mens, Dier en Landschap. Voor junioren zijn dat: Dier, Landschap en Raar maar Waar. De vakjury kiest per categorie drie winnaars (nummer 1 tot en met 3) en wijst één foto als dé winnaar van de National Geograhic Fotowedstrijd 2021 aan uit de inzendingen van de volwassenen en kinderen samen. Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs.

Prijsuitreiking

De prijzen, waaronder een jaarabonnement op National Geographic Magazine of National Geographic Junior en een OPPO Watch of giftcard van Kamera Express, worden ook tijdens de finale uitgereikt aan de winnaars. De winnende foto’s worden in National Geographic Magazine en National Geographic Junior gepubliceerd en de overall winnaar ontvangt een smartphone van OPPO. Onder de stemmers wordt namens Zwitserland Toerisme een meerdaagse reis naar Zwitserland weggegeven, welke ook bekend wordt gemaakt tijdens de finale uitzending.

Entertainment met een doel

Fotografie zit verankerd in het DNA van National Geographic. Fotografen reizen continu de wereld over om mooie, fascinerende en inspirerende beelden vast te leggen die onze blik op de wereld verbreden. Fotografie past in de missie van National Geographic om entertainment met een doel te bieden aan wereldwijd 487 miljoen televisiekijkers, 54 miljoen lezers van National Geographic Magazine en 416 miljoen volgers op sociale media. Meer dan een kwart van de opbrengst van National Geographic komt ten goede aan de National Geographic Society, die daarmee explorers ondersteunt om onze kennis van de wereld te vergroten en te verspreiden.

De finale van National Geographic Fotowedstrijd 2021 is op zondag 21 november om 20.30 uur te zien op National Geographic.