Geen Boekenweek zonder 'Eus' Boekenclub'
Geen Boekenweek zonder 'Eus' Boekenclub'. Ook dit jaar vieren we de liefde voor het lezen wanneer presentator Özcan Akyol, beter bekend als Eus, bijzondere gasten ontvangt vanuit het Burgerweeshuis in Deventer, zoals Anna Enquist, Arnon Grunberg, Pim Lammers, Mira Aluç, Ionica Smeets, Mats Deijl en vele anderen.
Hoe zet een boek je aan het denken? Kunnen woorden werken als medicijn? Welke poëzie raakt jouw hart? Dat alles en meer in hét tv-programma waarin alle aspecten van het schrijven en lezen aan bod komen: 'Eus' Boekenclub'. Tijdens de Boekenweek start weer een nieuw seizoen, waarbij we ook met speciale content voor Tiktok en Instagram ons richten op een jonger publiek en onze leesclubs verspreiden via Schooltv om scholieren te helpen bij hun boekkeuze.
Vanuit het Burgerweeshuis in Deventer ontvangt Eus schrijvers, lezers en dichters. En samen met een illuster gezelschap aan leesclubleden bespreekt hij hun boeken. Met dit seizoen onder anderen Splinter Chabot met zijn nieuwe boek Twee Prinsen, Anna Enquist, Arnon Grunberg, schrijver van horrorboeken Thomas Olde Heuvelt en debuterend schrijver Mira Aluç.
De leesclub
De leesclub bestaat uit smaakmakers uit de media, cultuur en journalistiek die hun leeservaringen delen. Met dit seizoen onder anderen Roelof Hemmen, Mike Libanon, Brankele Frank, Ortál Vriend, Daan Boom en profvoetballer Mats Deijl. Ook draagt elke aflevering een dichter voor uit eigen werk, met deze week onder meer poëzie van Daniël Vis, Pim Lammers en Maxime Garcia Diaz, met een gedicht uit haar net verschenen bundel.
De Taalapotheek
In de rubriek De Taalapotheek ontleedt een bekende taalliefhebber een sterk stukje tekst. Daarvoor ontvangt Eus bijvoorbeeld muzikant MEROL, wiskundige Ionica Smeets en acteur Gijs Scholten van Aschat.
Masterclass NPO Cultuur: Korte verhalen schrijven
En er is altijd een nog onbekende schrijver die even in de spotlights stapt, in de hoop op die grote doorbraak. Dit seizoen maken we in de eerste aflevering kennis met een van de winnaars van de NPO Cultuur Masterclass: Wouter Rozema. Schrijver Hanna Bervoets heeft samen met Eus ruim 300 inzendingen ontvangen voor de masterclass korte verhalen schrijven. Wouter Rozema is één van de deelnemers. De masterclass is online te bekijken.
'Eus' Boekenclub', van maandag 16 t/m vrijdag 20 maart dagelijks te zien op NPO 2: maandag 16 maart om 22.45 uur, dinsdag 17 maart om 23.05 uur, woensdag 18 maart om 22.15 uur, donderdag 19 maart om 22.45 uur en vrijdag 20 maart om 22.45 uur.
Meest recente
- National Geographic viert 100 jaar Sir David Attenborough
- Britt Van Marsenille en Dieter Vanoutrive zijn terug met 'Kunnen We Overeenkomen?'
- Ramon Brugman keert terug op 24Kitchen met 'Ramon's Zoete Keuken'
- Dit zijn de kandidaten van deze week in 'De Dag van Vandaag'
- Bekende namen trappen nieuwe SBS6-show 'Pokerface' af
- Geen Boekenweek zonder 'Eus' Boekenclub'
- Kefah Allush ontmoet overal ter wereld sterke vrouwen in EO-serie 'De vrouwen van...'
- 'Radar' maandag over babbeltrucs, een wonderscan en de LOI
- Jeroom en Bockie verdwalen op rond punt in Italië: 'Ik ga moeten spauwen'
- 'Ik wil méér!': Jury 'So You Think You Can Dance' wordt overspoeld door danstalent
- Hans Zimmer elfde jaar op rij populairste componist 'NPO Filmmuziek Top 400'
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' live vanuit Castricum
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Muziek voor iedereen: AVROTROS Klassiek in actie voor Leerorkest
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
-
Jeroom en Bockie verdwalen op rond punt in Italië
-
Jury 'So You Think You Can Dance' overspoeld door danstalent
-
'De Mol': Tweedracht maakt macht.
-
Kijk de trailer van 'Máxima', seizoen 2
-
Zita Wauters verrast papa Koen in 'The Voice'
-
Niels Destadsbader sluit bijzondere deal in 'Stukken van Mensen'
-
Mathieu Terryn en Laura Tesoro aan het zingen in 'The Voice'
-
De Goorissen zijn onder de indruk in Athene
-
Wordt Ward Lemmelijn wereldkampioen HYROX?
-
'So You Think You Can Dance' is terug!
-
'The Secret Lives Of Mormon Wives' op Disney+
-
'The Real Housewives of Antwerp' zijn terug!
-
Kijk Pieter Verelsts absurdistische comedyshow 'Ten Aarzel' op Streamz
-
Mutti Dina Tersago gaat op 'Koffieklets' bij ouders met een bijzonder verhaal
-
Netflix deelt trailer van derde en laatste seizoen 'Knokke Off'
-
Frakke en Jempie keren terug op Streamz
-
'A-Typisch' op Streamz: zonder taboe BV's interviewen
-
'Lalalady' maakt een comeback in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Bizar interieurplan verbaast Dina Tersago in 'Huis Gemaakt'
-
Kandidaten zetten blijvende herinnering aan 'Bestemming X'
-
Kostelijke fout zondag in 'Konvooi'
-
Netflix deelt trailer van 'Harry Styles. One Night in Manchester.'
-
Q-dj's zeiden nog nooit zo vaak 'Het Verboden Woord'
-
Yaro ontmoet zijn celebrity crush in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Sam Gooris zijn droom komt uit in 'Expeditie Gooris'
-
Netflix deelt officiële teaser van 'Pride and Prejudice'
-
Deelnemers begeven zich op glad ijs in 'De Box'
-
'Harry Styles. One Night in Manchester.' op Netflix
-
Kijk de nieuwe Blind Auditions van 'The Voice'
-
De Camper van Sven & Anke is vertrokken!
Kijktip van de dag
Na meer dan tien jaar is 'So You Think You Can Dance' terug. Ambitieuze dansers uit Vlaanderen en Nederland zetten alles op alles om de jury te overtuigen. Ze worden opgevangen door Wendy Van Dijk en Laura Tesoro, maar al snel is het tijd voor hun grote moment. Met een eigen choreografie tonen ze hun talent in hun favoriete dansstijl. De jury, met Dan Karaty, Nora Monsecour en Kenzo Alvares, kijkt scherp toe. Wie maakt indruk en wie moet zijn droom meteen opbergen?
'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.