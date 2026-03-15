Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Niels Destadsbader sluit bijzondere deal met twee dealers in 'Stukken Van Mensen' en opent veiling voor het goede doel

Geen Boekenweek zonder 'Eus' Boekenclub'

zondag 15 maart 2026
Foto: NTR - © Wim Sneller 2024

Geen Boekenweek zonder 'Eus' Boekenclub'. Ook dit jaar vieren we de liefde voor het lezen wanneer presentator Özcan Akyol, beter bekend als Eus, bijzondere gasten ontvangt vanuit het Burgerweeshuis in Deventer, zoals Anna Enquist, Arnon Grunberg, Pim Lammers, Mira Aluç, Ionica Smeets, Mats Deijl en vele anderen.

Hoe zet een boek je aan het denken? Kunnen woorden werken als medicijn? Welke poëzie raakt jouw hart? Dat alles en meer in hét tv-programma waarin alle aspecten van het schrijven en lezen aan bod komen: 'Eus' Boekenclub'. Tijdens de Boekenweek start weer een nieuw seizoen, waarbij we ook met speciale content voor Tiktok en Instagram ons richten op een jonger publiek en onze leesclubs verspreiden via Schooltv om scholieren te helpen bij hun boekkeuze. 


Vanuit het Burgerweeshuis in Deventer ontvangt Eus schrijvers, lezers en dichters. En samen met een illuster gezelschap aan leesclubleden bespreekt hij hun boeken. Met dit seizoen onder anderen Splinter Chabot met zijn nieuwe boek Twee Prinsen, Anna Enquist, Arnon Grunberg, schrijver van horrorboeken Thomas Olde Heuvelt en debuterend schrijver Mira Aluç.

De leesclub
De leesclub bestaat uit smaakmakers uit de media, cultuur en journalistiek die hun leeservaringen delen. Met dit seizoen onder anderen Roelof Hemmen, Mike Libanon, Brankele Frank, Ortál Vriend, Daan Boom en profvoetballer Mats Deijl. Ook draagt elke aflevering een dichter voor uit eigen werk, met deze week onder meer poëzie van Daniël Vis, Pim Lammers en Maxime Garcia Diaz, met een gedicht uit haar net verschenen bundel.

De Taalapotheek
In de rubriek De Taalapotheek ontleedt een bekende taalliefhebber een sterk stukje tekst. Daarvoor ontvangt Eus bijvoorbeeld muzikant MEROL, wiskundige Ionica Smeets en acteur Gijs Scholten van Aschat.

Masterclass NPO Cultuur: Korte verhalen schrijven
En er is altijd een nog onbekende schrijver die even in de spotlights stapt, in de hoop op die grote doorbraak. Dit seizoen maken we in de eerste aflevering kennis met een van de winnaars van de NPO Cultuur Masterclass: Wouter Rozema. Schrijver Hanna Bervoets heeft samen met Eus ruim 300 inzendingen ontvangen voor de masterclass korte verhalen schrijven. Wouter Rozema is één van de deelnemers. De masterclass is online te bekijken.

'Eus' Boekenclub', van maandag 16 t/m vrijdag 20 maart dagelijks te zien op NPO 2: maandag 16 maart om 22.45 uur, dinsdag 17 maart om 23.05 uur, woensdag 18 maart om 22.15 uur, donderdag 19 maart om 22.45 uur en vrijdag 20 maart om 22.45 uur.


Familie Backeljau - Seizoen 3
DVD
Witse - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 9 Inclusief De Film)
DVD
Gooische Vrouwen - De Complete Serie
DVD
Persbericht NTR
https://www.ntr.nl/
Meer artikels over NTR
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'So You Think You Can Dance' (VTM)

Na meer dan tien jaar is 'So You Think You Can Dance' terug. Ambitieuze dansers uit Vlaanderen en Nederland zetten alles op alles om de jury te overtuigen. Ze worden opgevangen door Wendy Van Dijk en Laura Tesoro, maar al snel is het tijd voor hun grote moment. Met een eigen choreografie tonen ze hun talent in hun favoriete dansstijl. De jury, met Dan Karaty, Nora Monsecour en Kenzo Alvares, kijkt scherp toe. Wie maakt indruk en wie moet zijn droom meteen opbergen?

'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 17:35
    Clips
    18:00
    VRT NWS Update
  • 17:30
    Top Guns: Inside the RAF
    18:20
    Endeavour
  • 17:40
    De Smurfen
    17:50
    Zig & Sharko
  • 17:05
    Erfgenaam Gezocht
    18:15
    Het echte leven in de ZOO
  • 17:45
    Kitchen Nightmares
    18:40
    De Augurkenkoning
  • 17:45
    The Big Bang Theory
    20:35
    Red Sandra
  • 17:00
    All New Traffic Cops
    22:30
    The Money Pit
  • 17:30
    ER
    00:35
    Geen uitzending
  • 17:45
    SOS Piet
    19:20
    Hallo België!
  • 16:45
    Komen Eten
    20:00
    Konvooi
  • 17:35
    Criminal Minds
    20:25
    FBI: International
  • 17:35
    Family Matters
    19:20
    Orlando Bloom: To the Edge
  • 17:45
    Het Beste Bod
    20:35
    Bake Off Vlaanderen
  • 17:25
    Cold Case Killers
    20:30
    The Push
  • 17:07
    Trends Doc
    18:11
    Z-Cocktail
  • 17:33
    De ambachter
    18:00
    Classics 55
  • 16:55
    Guten Appetit
    17:50
    Loïc zot van koken weekmenu
  • 17:20
    Murdoch Mysteries
    18:10
    Hope Street
  • 15:20
    NCIS: Los Angeles
    18:05
    Hudson & Rex
  • 16:20
    NOS Studio Sport Live
    18:00
    NOS Journaal 18.00 uur
  • 17:40
    VPRO Boeken
    18:15
    Podium Klassiek
  • 17:35
    Outer Space
    18:00
    Taarten van Babel