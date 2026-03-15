Geen Boekenweek zonder 'Eus' Boekenclub'. Ook dit jaar vieren we de liefde voor het lezen wanneer presentator Özcan Akyol, beter bekend als Eus, bijzondere gasten ontvangt vanuit het Burgerweeshuis in Deventer, zoals Anna Enquist, Arnon Grunberg, Pim Lammers, Mira Aluç, Ionica Smeets, Mats Deijl en vele anderen.

Hoe zet een boek je aan het denken? Kunnen woorden werken als medicijn? Welke poëzie raakt jouw hart? Dat alles en meer in hét tv-programma waarin alle aspecten van het schrijven en lezen aan bod komen: 'Eus' Boekenclub'. Tijdens de Boekenweek start weer een nieuw seizoen, waarbij we ook met speciale content voor Tiktok en Instagram ons richten op een jonger publiek en onze leesclubs verspreiden via Schooltv om scholieren te helpen bij hun boekkeuze.

Vanuit het Burgerweeshuis in Deventer ontvangt Eus schrijvers, lezers en dichters. En samen met een illuster gezelschap aan leesclubleden bespreekt hij hun boeken. Met dit seizoen onder anderen Splinter Chabot met zijn nieuwe boek Twee Prinsen, Anna Enquist, Arnon Grunberg, schrijver van horrorboeken Thomas Olde Heuvelt en debuterend schrijver Mira Aluç.

De leesclub

De leesclub bestaat uit smaakmakers uit de media, cultuur en journalistiek die hun leeservaringen delen. Met dit seizoen onder anderen Roelof Hemmen, Mike Libanon, Brankele Frank, Ortál Vriend, Daan Boom en profvoetballer Mats Deijl. Ook draagt elke aflevering een dichter voor uit eigen werk, met deze week onder meer poëzie van Daniël Vis, Pim Lammers en Maxime Garcia Diaz, met een gedicht uit haar net verschenen bundel.

De Taalapotheek

In de rubriek De Taalapotheek ontleedt een bekende taalliefhebber een sterk stukje tekst. Daarvoor ontvangt Eus bijvoorbeeld muzikant MEROL, wiskundige Ionica Smeets en acteur Gijs Scholten van Aschat.

Masterclass NPO Cultuur: Korte verhalen schrijven

En er is altijd een nog onbekende schrijver die even in de spotlights stapt, in de hoop op die grote doorbraak. Dit seizoen maken we in de eerste aflevering kennis met een van de winnaars van de NPO Cultuur Masterclass: Wouter Rozema. Schrijver Hanna Bervoets heeft samen met Eus ruim 300 inzendingen ontvangen voor de masterclass korte verhalen schrijven. Wouter Rozema is één van de deelnemers. De masterclass is online te bekijken.

'Eus' Boekenclub', van maandag 16 t/m vrijdag 20 maart dagelijks te zien op NPO 2: maandag 16 maart om 22.45 uur, dinsdag 17 maart om 23.05 uur, woensdag 18 maart om 22.15 uur, donderdag 19 maart om 22.45 uur en vrijdag 20 maart om 22.45 uur.