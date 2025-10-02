Frans Timmermans over vlottrekken woningmarkt in 'Meldpunt Actueel'

Mediahuis grijpt in: acht ontslagen bij radiozender Nostalgie
donderdag 2 oktober 2025
Foto: © Jasper van Bladel/MAX 2022

GroenLinks-PvdA zegt de grootste investering in de woningmarkt van de afgelopen decennia te willen doen. Is de vijftigplusser ook geholpen met deze plannen? Lijsttrekker Frans Timmermans licht zijn plannen toe in 'Meldpunt Actueel'.

Verhuizen naar een kleinere, meer geschikte woning voor je oude dag. Veel vijftigplussers denken erover na of hebben al pogingen gewaagd, maar lopen tegen een muur van problemen. De woningen zijn er niet. Maar als het aan Frans Timmermans ligt, is dat binnenkort verleden tijd. Hij wil, net als veel andere politieke partijen, veel meer en sneller woningen bouwen en de regie op de woningmarkt weer volledig bij de overheid leggen. Hoe haalbaar is dat en is het wel wenselijk om te markt helemaal buiten spel te zetten? Zijn senioren geholpen met de plannen van deze partij?


Verder aandacht voor het plan van GroenLinks-PvdA voor een wettelijke grens aan de hoeveelheid suiker in producten, om zo ziektes te voorkomen. Timmermans heeft zelf een fysieke transformatie ondergaan omwille van zijn gezondheid en zet nu in op preventie voor de hele bevolking. Hoe gaat hij dit voor elkaar krijgen? Hij gaat in gesprek met Elles de Bruin.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 3 oktober om 19.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.


Persbericht Omroep MAX
https://www.maxmeldpunt.nl/
