'Focus' onderzoekt lithiumvervuiling van de Rijn: een vloek of een zegen?

maandag 16 februari 2026

Vijf miljoen Nederlanders zijn voor hun drinkwater afhankelijk van de Rijn, waarin het lithiumgehalte stijgt door de opkomst van de batterij- en recyclingindustrie.

In het wetenschapsprogramma Focus onderzoekt Lara Billie Rense of deze ontwikkeling een vloek of een zegen is.


Terwijl toxicoloog Milou Dingemans (KWR) waarschuwt voor de risico's van nierschade bij te hoge concentraties, wijst psychiater Tomas Hajek op de mogelijke voordelen. Volgens Hajek is er geen bewijs voor negatieve effecten bij zulke lage doseringen in het drinkwater. Zijn onderzoek suggereert dat lithium het brein zelfs kan beschermen tegen dementie.

Psychiater Sanne Hendriks vertelt in 'Focus' over de bijzondere geschiedenis van lithium; van een toevoeging aan 7Up tot het meest effectieve medicijn bij een bipolaire stoornis.

'Focus', dinsdag 17 februari om 21.20 uur bij de NTR op NPO 2.


Persbericht NTR
https://www.ntr.nl/
Kijktip van de dag

logo vtm4 vtm

Advocate Kate McQuean krijgt doodsbedreigingen. Ze stapt naar de ­politie waar ze kan rekenen op de steun van detective Max Kirkpatrick. Hij besluit haar in veiligheid te brengen in een afgelegen motel, maar ook daar weten haar belagers haar te vinden. Zelfs de hulp van zijn collega-agenten en de FBI mag niet baten. Max vertrouwt niemand meer en neemt zelf de touwtjes in handen om Kate te redden.

'Fair Game', film uit 1995 met oa. Cindy Crawford, om 20.35 uur op VTM 4.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Radio 2 op VRT 1: kickstart
    01:35
    Dagelijkse kost
  • 09:00
    Winterbeelden
    08:00
    Radio 2: Weekwatchers
  • 09:00
    De beroemde bereninvasie van Sicilië
    06:00
    Tik Tak
  • 09:10
    Flin & Flo
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:00
    Geen uitzending
    23:15
    The Bourne Supremacy
  • 09:00
    Geen uitzending
    01:00
    The Big Bang Theory
  • 07:00
    Willy
    00:15
    Xena: Warrior Princess
  • 08:40
    Geen uitzending
    15:30
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 06:00
    Joe
    00:50
    The Golden Girls
  • 09:00
    Geen uitzending
    10:30
    Zo doe je het!
  • 09:00
    Walker
    01:20
    Neighbours: A New Chapter
  • 08:35
    The First 48
    02:05
    The Winter King
  • 08:40
    Bachelor in Paradise Australia
    01:50
    Botched
  • 09:10
    Snapped
    01:30
    Family Law
  • 04:08
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:03
    Mijn tuin
    05:55
    Sixties To Six
  • 08:45
    De Garde van Gert
    01:15
    Puur Oosters - Japans
  • 09:00
    Midsomer Murders
    01:00
    Harry Wild
  • 08:20
    Below Deck Sailing Yacht
    01:10
    First Dates Australia
  • 09:00
    NOS Journaal
    01:10
    EenVandaag
  • 09:00
    NOS Journaal met gebarentaal
    01:00
    De Nachtzoen
  • 09:05
    Pieter Konijn
    01:45
    First Dates