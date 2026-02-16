'Focus' onderzoekt lithiumvervuiling van de Rijn: een vloek of een zegen?
Vijf miljoen Nederlanders zijn voor hun drinkwater afhankelijk van de Rijn, waarin het lithiumgehalte stijgt door de opkomst van de batterij- en recyclingindustrie.
In het wetenschapsprogramma Focus onderzoekt Lara Billie Rense of deze ontwikkeling een vloek of een zegen is.
Terwijl toxicoloog Milou Dingemans (KWR) waarschuwt voor de risico's van nierschade bij te hoge concentraties, wijst psychiater Tomas Hajek op de mogelijke voordelen. Volgens Hajek is er geen bewijs voor negatieve effecten bij zulke lage doseringen in het drinkwater. Zijn onderzoek suggereert dat lithium het brein zelfs kan beschermen tegen dementie.
Psychiater Sanne Hendriks vertelt in 'Focus' over de bijzondere geschiedenis van lithium; van een toevoeging aan 7Up tot het meest effectieve medicijn bij een bipolaire stoornis.
'Focus', dinsdag 17 februari om 21.20 uur bij de NTR op NPO 2.
