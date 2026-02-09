Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

'Focus' onderzoekt: kan medisch onderzoek proefaapvrij?

maandag 9 februari 2026

Het grootste apentestcentrum van Europa staat in Nederland. Per 2030 wil een krappe meerderheid in de Tweede Kamer een einde maken aan subsidies voor experimenten met deze apen.

Ziekenhuizen en wetenschappelijke instituten waarschuwen voor de mogelijke gevolgen. Kan medisch onderzoek momenteel zonder de inzet van deze proefapen? In 'Focus', het wetenschapsprogramma van de NTR, gaat presentator Lara Billie Rense op onderzoek uit.


Hoewel het om een klein deel van de studies gaat, zijn apen in sommige gevallen de enige geschikte modellen voor onderzoek naar ernstige ziekten, zoals Parkinson. Wat betekent het stopzetten van apenonderzoek voor de bestrijding van deze ziekten? Zijn proefdiervrije alternatieven inmiddels een volwaardig alternatief, of blijft de inzet van apen onmisbaar?

Marieke Stammes van Biomedical Primate Research Centre (BPRC) doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen long covid en Parkinson. 'Wij zijn aan het kijken wanneer de bloed-hersenbarrière, die belangrijk is ter bescherming van het hele brein, aangetast raakt na een covid infectie. En ik denk dat we, jammer genoeg, dit onderzoek nog niet kunnen doen zonder proefapen.'

Lara Billie spreekt ook neurochirurg Saman Vinke van Radboudumc, die al jaren werkt met Parkinson patiënten. Met deep brain stimulation (DBS) worden elektroden in de hersenen geplaatst om symptomen als trillen tegen te gaan. Deze techniek is deels ontwikkeld op apen. Maar Saman onderzoekt nu een nieuwe methode om – proefdiervrij – DBS beter te laten werken in patiënten.  

'Focus: proefaapvrij?', dinsdag 10 februari om 21.20 uur bij de NTR op NPO 2.



Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht NTR
https://www.ntr.nl/
Meer artikels over NTR
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

VRT NWS logo VRTNWS

Journalist Marijn Trio reist naar Oekraïne, waar na vier jaar oorlog nog elke dag talloze gewonde militairen terugkomen van het front. Velen zijn zwaargehavend, fysiek en mentaal. Elk van hen begint thuis aan een nieuw verhaal, aan een leven ná het front. Marijn volgt enkele Oekraïners in hun persoonlijke strijd en wil weten of Oekraïne wel klaar is voor dit titanenwerk.

'Oekraïne na het Front', om 21.25 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 08:50
    Shaun het schaap
    06:00
    Mr. Magoo
  • 06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
    10:00
    Winterbeelden
  • 08:55
    Kleine dingen
    05:20
    Geen uitzending
  • 08:50
    Maya de Bij
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:00
    Geen uitzending
    23:15
    Gone in Sixty Seconds
  • 06:00
    Qmusic
    00:50
    The Big Bang Theory
  • 07:00
    Willy
    00:15
    Xena: Warrior Princess
  • 08:45
    Geen uitzending
    14:55
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 06:00
    Joe
    01:00
    The Golden Girls
  • 06:00
    Nostalgie: The Warming-up Show & Sta Op! met Véronique De Kock
    04:50
    Geen uitzending
  • 08:45
    Geen uitzending
    01:20
    Neighbours: A New Chapter
  • 08:50
    Family Matters
    02:05
    The Winter King
  • 08:25
    Bachelor in Paradise Australia
    02:05
    Botched
  • 08:50
    Cold Case
    01:25
    Big Sky
  • 04:06
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:35
    Diy on wheels
    05:55
    Sixties To Six
  • 08:45
    De Garde van Gert
    01:15
    Puur Oosters - Japans
  • 08:05
    Midsomer Murders
    01:10
    Harry Wild
  • 08:20
    Below Deck
    01:30
    First Dates Australia
  • 08:15
    Goedemorgen Nederland
    01:20
    NOS Journaal Laat
  • 07:55
    De Ongelooflijke Podcast
    01:00
    De Nachtzoen
  • 08:55
    Pieter Konijn
    01:15
    First Dates