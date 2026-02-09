'Focus' onderzoekt: kan medisch onderzoek proefaapvrij?
Het grootste apentestcentrum van Europa staat in Nederland. Per 2030 wil een krappe meerderheid in de Tweede Kamer een einde maken aan subsidies voor experimenten met deze apen.
Ziekenhuizen en wetenschappelijke instituten waarschuwen voor de mogelijke gevolgen. Kan medisch onderzoek momenteel zonder de inzet van deze proefapen? In 'Focus', het wetenschapsprogramma van de NTR, gaat presentator Lara Billie Rense op onderzoek uit.
Hoewel het om een klein deel van de studies gaat, zijn apen in sommige gevallen de enige geschikte modellen voor onderzoek naar ernstige ziekten, zoals Parkinson. Wat betekent het stopzetten van apenonderzoek voor de bestrijding van deze ziekten? Zijn proefdiervrije alternatieven inmiddels een volwaardig alternatief, of blijft de inzet van apen onmisbaar?
Marieke Stammes van Biomedical Primate Research Centre (BPRC) doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen long covid en Parkinson. 'Wij zijn aan het kijken wanneer de bloed-hersenbarrière, die belangrijk is ter bescherming van het hele brein, aangetast raakt na een covid infectie. En ik denk dat we, jammer genoeg, dit onderzoek nog niet kunnen doen zonder proefapen.'
Lara Billie spreekt ook neurochirurg Saman Vinke van Radboudumc, die al jaren werkt met Parkinson patiënten. Met deep brain stimulation (DBS) worden elektroden in de hersenen geplaatst om symptomen als trillen tegen te gaan. Deze techniek is deels ontwikkeld op apen. Maar Saman onderzoekt nu een nieuwe methode om – proefdiervrij – DBS beter te laten werken in patiënten.
'Focus: proefaapvrij?', dinsdag 10 februari om 21.20 uur bij de NTR op NPO 2.
Journalist Marijn Trio reist naar Oekraïne, waar na vier jaar oorlog nog elke dag talloze gewonde militairen terugkomen van het front. Velen zijn zwaargehavend, fysiek en mentaal. Elk van hen begint thuis aan een nieuw verhaal, aan een leven ná het front. Marijn volgt enkele Oekraïners in hun persoonlijke strijd en wil weten of Oekraïne wel klaar is voor dit titanenwerk.
'Oekraïne na het Front', om 21.25 uur op VRT Canvas.