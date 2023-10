Eerste keuzemoment in 'Boer zoekt Vrouw Europa'

Op de boerderijen is dag twee van de logeerweek aangebroken en dat betekent het eerste keuzemoment voor een aantal boeren. Ze hebben nog een paar uur om hun gevoelens te onderzoeken voordat Yvon het erf op komt lopen met de brandende vraag: van wie gaan ze afscheid nemen?

Richards logees zijn helemaal op hun gemak in Slowakije. Wel hebben ze behoefte aan een beetje quality time met de boer. Daarom gaan ze om de beurt een rondje met hem mee op de trekker, om te kletsen maar vooral om uit te vinden of er een connectie is. Ondertussen draait Richards hoofd overuren, want met welke twee van de drie vrouwen wil hij dit avontuur voortzetten?

Piet neemt de drie logees mee naar zijn akkers. Tijdens de rondleiding zijn de dames onder de indruk en de onderlinge sfeer is goed. Eugenie: 'Hij heeft hart voor z’n gewassen en de dieren, dat raakt me nog meer natuurlijk.' Anke vervolgt lachend: 'Hij weet er alles van en vindt het ook fijn om te vertellen. Daar is hij beter in dan in praten over andere dingen.' Zal Piet zich binnenkort ook van zijn gevoelige kant laten zien?

In Zweden vindt Bernice het lastig om zichzelf open te stellen en heeft ze moeite om haar drie mannen te lezen. Het liefst is ze aan het werk met de dieren en haar logees helpen een handje mee. Yorick boft: door de taakverdeling heeft hij een momentje alleen met de boerin. Zorgt dit gesprek ervoor dat hij nog even mag blijven? Want ook Bernice moet binnenkort een keuze maken. Ze schakelt haar moeder in voor advies.

De mannen van Claudia dragen hun steentje bij in Frankrijk. Assisteren bij de ochtendmelkbeurt, boodschappen doen in het dorp. Ze vraagt zich daarom ook af: 'Waarom kunnen ze niet alle drie blijven?' Paul grijpt zijn kans en vraagt om een momentje alleen met Claudia. Ondertussen oefent Bob op een speech om Claudia te overtuigen van zijn gevoelens.

Ook in Denemarken is het liefdesavontuur in volle gang. Er heerst nog steeds een fijne sfeer en Haico krijgt gedurende hun tijd samen al veel antwoorden. Wendy heeft iets speciaals voor de boer: een video met een persoonlijke boodschap van haar dochter. Wendy: 'Het is belangrijk dat als het wat wordt, hij haar ook accepteert.' De video raakt Haico: 'Ik vind dit wel heel lief.'

