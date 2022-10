Een nieuwe aflevering van 'Vier Handen op Eén Buik' op NPO 3

De Twentse zussen Amber en Courtney zijn tegelijk zwanger en twee dagen na elkaar uitgerekend. Amber (20) is in verwachting van haar tweede, nadat ze twee maanden na haar eerste kindje opnieuw zwanger raakte. Courtney (18) is zwanger en zoekt tegelijkertijd ook naar een huis.