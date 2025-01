Een nieuw seizoen van 'De Faker' start op NPO Zapp

Op het oog lijkt het een doodgewoon gezin maar er klopt iets niet. Een van de gezinsleden is vervangen door een acteur. Maar wie dat is?

In Son en Breugel gaat Kim-Lian van der Meij langs bij de familie Van der Horst. Lukt het haar om de Faker in dit gezin te ontmaskeren?

De Faker op tv

Een gewoon gezin in Nederland. Maar er klopt iets niet. Eén van de gezinsleden is vervangen door een acteur, de faker. Een presentator loopt een hele dag mee met het gezin om erachter te komen wie deze faker is.

Een gewoon gezin in Nederland. Maar er klopt iets niet. Eén van de gezinsleden is vervangen door een acteur, de faker. Een presentator loopt een hele dag mee met het gezin om erachter te komen wie deze faker is.

Een gewoon gezin in Nederland. Maar er klopt iets niet. Eén van de gezinsleden is vervangen door een acteur, de faker. Een presentator loopt een hele dag mee met het gezin om erachter te komen wie deze faker is.

Een gewoon gezin in Nederland. Maar er klopt iets niet. Eén van de gezinsleden is vervangen door een acteur, de faker. Een presentator loopt een hele dag mee met het gezin om erachter te komen wie deze faker is.