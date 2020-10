Een nieuw seizoen 'MAX Maakt Mogelijk'

Foto: Omroep MAX - © Stef den Boer 2019

Zaterdag 24 oktober om 18.50 uur op NPO 2 gaat het nieuwe seizoen van 'MAX Maakt Mogelijk' van start, het programma dat leefomstandigheden van ouderen verbetert en wensen vervult.

In het nieuwe seizoen laat presentator Jan Slagter onder meer zien hoe ouderen in Moldavië, Albanië, Oeganda en Indonesië geholpen worden om de coronacrisis te overleven.

Aflevering 1

Stichting MAX Maakt Mogelijk doet er alles aan om de basisbehoeften van zoveel mogelijk ouderen te verzorgen. Zodat in deze tijd van quarantaine toch voedselpakketten, hout en medicijnen verstrekt kunnen worden aan ouderen in Moldavië, Albanië, Oeganda en Indonesië. De hulp van de kijker is daarbij onmisbaar.

In Nederland worden bijzondere wensen vervuld. Zoals die van Jane (84) voor haar zus Jolie (86). Jane schrijft in haar brief dat ze haar zus altijd dankbaar is voor haar rol in het gezin, toen vader in een jappenkamp zat en later overleed aan het kampsyndroom. De zussen hebben altijd een bijzondere band gehad en bellen elkaar nog dagelijks. Ze kunnen elkaar al een aantal maanden niet opzoeken, omdat de auto van Jane is gestolen. De grootste wens van Jolie is varen op een historisch zeilschip. De zussen hebben altijd een voorliefde voor schepen gehad, nadat zij met hun gezin per boot vanuit Indonesië aankwamen in Nederland. Jan Slagter verrast de zussen met een bijzondere dag op het water, uiteraard op gepaste afstand.

'MAX Maakt Mogelijk', vanaf zaterdag 24 oktober om 18.50 uur op NPO 2.