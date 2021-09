Een nieuw en spannend seizoen van 'Flikken Rotterdam' van start

'Flikken Rotterdam' is terug van weggeweest. In het vijfde seizoen zijn vaste personages Stan (Cees Geel), Noucha (Ortál Vriend), Dries (Mark van Eeuwen), Esther (Maartje van de Wetering) en Hein (Huub Stapel) weer in actie te zien.

Samen gaan zij, in de havenstad van Nederland, de strijd tegen criminaliteit aan.

Dit seizoen gaan Stan, Noucha, Dries en Esther op zoek naar antwoorden over een koelbloedige moordzaak in een laboratorium. Is er een verband tussen de moorden en een geneesmiddelonderzoek in dat lab? In het laboratorium wordt een chemische stof gevonden die daar niet thuishoort. Wanneer een vertegenwoordiger van een groot farmaceutisch bedrijf zich bij officier van justitie meldt met vragen over de chemische stof, verdwijnen de testresultaten van de stof én de directeur. Wat is hier aan de hand? De rechercheurs doen er alles aan om daar achter te komen.

Rolverdeling

Dries van Weelden - Mark van Eeuwen

Esther Wegereef - Maartje van de Wetering

Stan Vroom - Cees Geel

Hein Berg - Huub Stapel

Noucha van Vliet - Ortál Vriend

Verder zijn er gastrollen voor onder anderen Roeland Fernhout, Hans Dagelet, Hans Kesting, Denise Aznam, Saskia Temmink, Cynthia Abma, Rosa Reuten, Peter Blok, Porgy Franssen, Henriette Tol en Anne-Marie Jung.

'Flikken Rotterdam', vanaf vrijdag 3 september wekelijks om 20.40 uur bij AVROTROS op NPO 1.