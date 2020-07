'Een Huis Vol in Quarantaine' op coronaproof pretpark bezoek

Het is eindelijk zover! De Buddenbrucks verlaten bij grote uitzondering hun huis voor een dagje coronaproof pretpark. Gewapend met mondkapjes vertrekt het gezin voor een dag vertier.

Helaas blijkt een dagje pretpark voor de aan rolstoel gebonden Xaviée nog een hele uitdaging te zijn.

De Baumgards zien de quarantaineperiode als de perfecte tijd om hun creatieve talenten tot bloei te laten komen. Na een muzikaal bezoek aan het plaatselijke verpleegtehuis komt Samantha tot het besef dat ook de Bn’ers in Nederland het zwaar hebben, waarop ze spontaan besluiten ook Ronnie Flex te vereren met een bezoekje.

Bij de Kraantjes wachten Sam en Quinten in spanning op een zeer belangrijk belletje. Ze horen of ze geslaagd zijn of niet! Linda en Ivan hebben hoopvol een verrassing geregeld, maar wat als het belletje voor één van de twee niet goed uit zal pakken?

'Een Huis Vol in Quarantaine', donderdag 23 juli om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.