Donderdag in 'Frontlinie': Het verzet van beita

In de journalistieke VPRO-serie 'Frontlinie', maandelijks te zien op NPO 2, berichten Bram Vermeulen en andere betrokken makers op indringende wijze over ontwikkelingen uit de hele wereld.

In reportages van 35 minuten duiken zij in de achtergrond van actuele verhalen en wordt context aan nieuws gegeven. In de aflevering Het verzet van Beita onderzoekt de Nederlands-Palestijnse documentairemaker Sakir Khader de strijd om een olijfberg in de Westelijke Jordaanoever.

Als afgelopen zomer de hele wereld kijkt naar de onrust in Jeruzalem en Gaza, is er een ander conflict in Palestina dat onderbelicht blijft. Ver buiten het zicht van alle camera’s ontpopt zich een veldslag tussen de olijfbomen rondom de berg Sabih, in het dorp van de overgrootouders van documentairemaker Sakir Khader.

Aan de rand van Beita, een dorp in de Westelijke Jordaanoever vlakbij de stad Nablus, zijn de inwoners in strijd geraakt met kolonisten en het Israëlische leger rondom de bezetting van de berg Sabih. Op de berg hebben veel Palestijnse boeren grond met olijfbomen. Als de berg wordt ingenomen door kolonisten, dan zijn de boeren hun grond kwijt, en daarmee ook een groot deel van hun jaarlijkse inkomsten.

Kolonisten bezetten de berg en bouwen er een illegale nederzetting van geïmproviseerde caravans en huizen dankzij gulle donateurs. Ook leggen de kolonisten een elektriciteits- en waternetwerk aan en asfalteren de wegen.

Volgens het internationaal recht is deze nederzetting illegaal. Maar de kolonisten weigeren te vertrekken en worden zelfs beschermd door het Israëlische leger.

Sakir Khader legt vast hoe de inwoners van het dorp van zijn overgrootouders de berg proberen terug te veroveren.

Over de maker

De Nederlands-Palestijnse documentairemaker Sakir Khader (1990) werkte vanaf 2014 voor de Volkskrant en maakte verhalen over de Syrische oorlog en de vluchtelingencrisis. Daarna werkte hij voor 'Brandpunt' en 'NOS op 3', waar hij onder andere de korte documentaire 'De ogen van Aleppo' maakte over drie Syrische fotografen en Kiezen tussen twee werelden over de nationalistische gevoelens van Turkse Nederlanders. Sakir ontving in 2015 een nominatie voor een Tegel in de categorie ‘verslaggeving’ voor zijn serie verhalen over mensensmokkelaars en in 2017 in de categorie ‘talent’ voor zijn documentaire over vluchtelingen die zich terug laten smokkelen naar Syrië. In 2020 maakte hij voor de VPRO en Vice Studios zijn eerste serie: De puinhopen van Irak. In 2021 maakte Sakir de film Obada die geselecteerd werd voor een Gouden Kalf.

'Frontlinie: Het verzet van Beita' door Sakir Khader, donderdag 24 februari om 20.25 uur bij VPRO op NPO 2.