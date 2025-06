Dit zomers menu serveert 24Kitchen in juli

'Eva Longoria: Searching for Mexico' is een zesdelige documentaire serie geproduceerd door Stanley Tucci, waarin bekroond actrice, regisseur en activiste Eva Longoria een culinaire en culturele ontdekkingsreis maakt door het land van haar voorouders.

Mexico, een van de meest magische plekken op aarde, vormt het decor van deze serie waarin oud en modern samenkomen tot een unieke, levendige identiteit. Eva verkent hoe de rijke cultuur, geschiedenis, mensen en landschappen van Mexico de wereldberoemde keuken hebben gevormd. Van straatmarkten tot toprestaurants, in elke aflevering reist ze naar een andere regio om het hart van Mexico te ontdekken: het eten. Deze serie is meer dan een culinaire reis: het is een ode aan traditie en de ziel van een land dat leeft door zijn smaken.

NIEUW

EVA LONGORIA: SEARCHING FOR MEXICO

Vanaf 2 juli, elke woensdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

NO TASTE LIKE HOME WITH ANTONI POROWSKI



'No Taste Like Home with Antoni Porowski' is een culinaire ontdekkingsreis vol beleving, smaak en identiteit. Samen met zes internationale beroemdheden, waaronder Florence Pugh en Justin Theroux, reist Antoni naar het land van hun voorouders, op zoek naar familierecepten en culturele roots. Van Senegal tot Zuid-Korea staat elke aflevering in het teken van een bijzonder gerecht met herinnering en geschiedenis.

Vanaf 2 juli, elke woensdag om 20.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

LOIC TUSSEN 2 VUREN

'Loïc Tussen 2 Vuren' is een verrassend en smakelijk kookprogramma waarin top chefs én jong keukentalent de strijd met elkaar aangaan. In elke aflevering bereiden de twee chefs, zonder te weten voor wie, het lievelingsgerecht van een bekende Vlaming, met enkel de door hen gekozen ingrediënten als leidraad. Terwijl de spanning oploopt en de tijd tikt, proberen ze ook te raden wie hun mysterieuze gast is. Met chef-kok Loïc Van Impe als energieke gastheer is dit een programma vol verrassingen, plezier en passie voor koken.

Vanaf 7 juli, elke maandag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

GORDON RAMSEY UNCHARTED S4

In 'Gordon Ramsay: Uncharted' neemt de beroemde chef opnieuw mee op een wereldreis vol smaak, spanning en cultuur. Ramsay duikt in lokale tradities en werkt samen met plaatselijke chefs. Met nieuwsgierigheid en een scherp mes verkent hij de verhalen en ingrediënten die de wereldkeuken zo bijzonder maken. Elk gerecht vertelt een verhaal en elke bestemming een uitdaging.

Vanaf 18 juli, elke vrijdag 21.15 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

SOS PIET XL

'SOS Piet XL' is terug, groter en smakelijker dan ooit! Top chef Piet Huysentruyt schiet opnieuw te hulp bij kleine én grote keukenrampen. In deze serie helpt hij zowel nieuwe keuken klunzen als oude bekenden die hij jaren geleden al op het rechte culinaire pad probeerde te zetten. Piet redt de dag met humor, vakmanschap en nostalgie.

Vanaf 7 juli, elke maandag om 19.30 uur op 24Kitchen.