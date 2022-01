Dit zie je op Cartoon Network in februari

Als mysterieuze omstandigheden voor problemen zorgen bij de Ruilboom, probeert Craig de boel te redden! De toekomst van de Kreek staat op het spel in de 'Craig van de Kreek' special Levend Stratego.

Kijk op 19 februari om 15.20 uur naar de 5-delige special van 'Craig van de Kreek'. De herhaling zie je de volgende dag om 06.55 uur. Alleen bij Cartoon Network.

VRIENDEN VAN DE KREEK

VANAF 19 FEBRUARI

Elke dag om 15.20 uur

'Craig van de Kreek' gaat over Craig en zijn twee beste vrienden, Kelsey en JP. Zij beleven avonturen in de Kreek, een verwilderd stukje natuur bij hun dorp. In en rond de Kreek vinden we een echte samenleving van kinderen.

Vanaf 19 februari zie je elke dag om 15.20 uur de beste 'Craig van de Kreek' afleveringen tijdens Vrienden van de Kreek.

MONSTER QUIZ SHOW

VANAF 12 FEBRUARI

Elk weekend om 10.40 uur

'Monster Beach' volgt de ijzingwekkend grappige avonturen van de surfende zus en broer Jan en Dean, die bij hun oom en een stel ondeugende monsters een gruwelijk leuke tijd doorbrengen tijdens een eindeloze vakantie op het Iki-Iki eiland. 'Monster Beach' is veel leuker dan een gewoon tropisch vakantieoord, want met onaangepaste monsters als vrienden wordt het leven een groot avontuur.

Hoeveel weet jij van 'Monster Beach'? Doe mee met de 'Monster Quiz Show'! Vanaf 12 februari elk weekend om 10.40 uur bij Cartoon Network.