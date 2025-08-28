Dit zie je in september op de Disney Channels

Wanneer de 9-jarige Gretel en haar trouwe huisdier, Hamster, onverwacht superkrachten krijgen van buitenaardse wezens, verandert hun leven voorgoed. Hun missie? Gekke schurken verslaan zonder dat iemand ontdekt wie ze werkelijk zijn.

HAMSTER EN GRETEL

Tussen school, huiswerk en geheime missies proberen Gretel en Hamster hun dubbelleven in balans te houden, terwijl ze leren wat het betekent om echte helden te zijn.

GROEN IN DE GROTE STAD

Een serie over Cricket Groen, een ondeugende en avontuurlijke jongen die samen met zijn familie van het platteland verhuist naar een bruisende stad. Terwijl Cricket met zijn grenzeloze nieuwsgierigheid zijn nieuwe omgeving verkent, raakt hij verwikkeld in hilarische en chaotische situaties. Met veel humor laat de serie zien dat avontuur overal te vinden is, zolang je maar durft te ontdekken!

PHINEAS AND FERB ROAD TO S6

Phineas en Ferb zijn terug voor nóg meer uitvindingen, chaos en zomerse avonturen! Terwijl Candace opnieuw alles op alles zet om haar broertjes te ontmaskeren, probeert Perry het Vogelbekdier in het geheim de snode plannen van Dr. Doofenshmirtz te dwarsbomen. Verwacht hilarische nieuwe ideeën, muzikale momenten en vertrouwde gezichten

IRON MAN EN ZIJN FANTASTISCHE VRIENDJES

Maak kennis met jonge held Tony Stark in 'Iron Man en zijn Fantastische Vriendjes'! Samen met zijn slimme vrienden Riri (Ironheart) en Amadeus (Iron Hulk) bouwt hij uitvindingen, redt de wereld en leert samenwerken vanuit hun coole strandbasis.Met hulp van Vision, hun trouwe robothond Gamma en veel gadgets nemen ze het op tegen grappige schurken als Ultron en Swarm.

MICKEY MOUSE CLUBHOUSE+

Ga mee op avontuur met Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy en Pluto in hun vrolijke Clubhouse! In elke aflevering beleven ze spannende avonturen vol spelletjes en vrolijke liedjes. Met hulp van Toodles en de magische tools lossen ze samen problemen op en leren kinderen tellen, vormen herkennen en samenwerken.

SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

'Spidey en zijn Geweldige Vriendjes' volgt Peter Parker (Spidey), Miles Morales (Spin) en Gwen Stacy (Ghost-Spider) terwijl ze samen de stad beschermen tegen beruchte schurken. Met teamwork, superkrachten en veel plezier laten ze zien dat helden zijn draait om samenwerken en anderen helpen.

