Dit zie je in maart op Cartoon Network

Foto: Cartoon Network - © Media Tornado 2021

Cartoon Network heeft de meest hilarische fragmenten uit de eerste zes seizoenen van 'De Wonderlijke Wereld van Gumball' voor je verzameld! Die zie je terug tijdens De Gumball Kronieken.

Gumball wil School-president worden en is op zoek naar een waardige partner. Als hij aan zijn vriendin Penny vraagt zijn partner te worden, krijgt hij niet het antwoord dat hij verwacht. Ook zie je hoe Gumball's zus Anais onderzoek doet naar de Watterson familie stamboom. Ze ontdekt een lange geschiedenis van maffe onzin.

'De Wonderlijke Wereld van Gumball: De Gumball Kronieken' zie je van 1 t/m 8 maart elke dag om 16.45 uur, alleen bij Cartoon Network!

Gumball maand

De hele maand maart staat in het teken van 'De Wonderlijke Wereld van Gumball'! Om 'De Gumball Kronieken' te vieren, zetten we alle afleveringen voor je op een rijtje. Elke dag te zien vanaf 16.45 uur, inclusief de special Darwins Jaarboek.

De familie Watterson is een doodgewone familie. Pap is een alledaags, roze konijn die zijn dagen thuis op de bank doorbrengt, terwijl Mam in een regenboogfabriek werkt. Hun kinderen zijn ook vrij gewoon – zo heb je Gumball, een blauwe kat met een gigantisch hoofd; Anais, een 4-jaar oud geniaal konijntje; en tot slot goudvis Darwin, het huisdier dat deel van de familie werd nadat er benen uit zijn lichaam groeiden.

Ster van de show is Gumball, die te maken krijgt met de proeven en beproevingen van iedere 12-jarige jongen – zoals achterna gezeten worden door een dolle T-Rex, onder de blote hemel moeten slapen nadat een robot zijn identiteit heeft gestolen, of zich verkleden als cheerleader en de split doen om indruk te maken op het meisje van zijn dromen. Kortom, de alledaagse dingen die we allemaal al eens hebben meegemaakt

VERKEN DE KREEK

VANAF 6 MAART

Elk weekend om 10.50 uur

Craig is terug samen met zijn twee beste vrienden, Kelsey en JP in 'Craig van de Kreek'. Ze beleven avonturen in de Kreek, een verwilderd stukje natuur bij hun dorp. In en rond de Kreek vinden we een echte samenleving van kinderen.

Tijdens 'Verken de Kreek' ontdek je nieuwe gebieden van de Kreek, ontmoeten nieuwe 'Kreek Kinderen' elkaar, en komen Craig en zijn vrienden regelmatig in de problemen bij De Stomp, hun ontmoetingsplaats.

Vanaf 6 maart elk weekend om 10.50 uur bij Cartoon Network.