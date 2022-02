Dit zie je in maart bij Videoland

Voetbalfans kunnen hun hart weer ophalen, want een kersvers nieuw seizoen van 'Força Koeman' staat binnenkort klaar. Ook fans van internationale series kunnen bij Videoland terecht voor het tweede deel van seizoen 9 van 'The Blacklist' en de gloednieuwe comedyserie 'Awkwafina is Nora from Queens'.

Geraldine gaat op een persoonlijke zoektocht naar antwoord op de vragen waarom vrouwelijke emancipatie zo achterblijft tussen de lakens en Jessica Villerius volgt mensen die elektroshocktherapie ondergaan in haar nieuwste documentaire.

'Awkwafina is Nora from Queens' S1

In deze comedyserie speelt Awkwafina een uitvergrote versie van zichzelf. Net als Awkwafina groeit Nora Lum (Awkwafina's echte naam) op in Queens. Daar woont ze in huis bij haar sympathieke vader en een grootmoeder zonder filter. Hoewel ze eind twintig is en een goed stel hersens heeft, sleept de richtingloze millennial zich van baantje naar baantje. De serie volgt Nora, haar gestoorde familieleden en vrienden bij hun dagelijkse strubbelingen, en neemt daarbij graag stereotypen op de hak. De cast bestaat uit onder anderen Lori Tan Chinn ('Orange Is the new Black') en Ming-Na Wen ('Marvel's Agents of SHIELD').

'Awkwafina is Nora from Queens' seizoen 1 is vanaf 1 maart te bingen bij Videoland.

Vervolg 'The Blacklist' S9

'The Blacklist' draait al acht seizoenen lang om Raymond 'Red' Reddington, een van de meest gezochte misdadigers van de VS, en FBI-agenta Elizabeth Keen die zijn professionele partner wordt. Het onwaarschijnlijke duo blijkt verrassend effectief. In de finale van seizoen 8 zagen we hoe Liz en Red crimineel Neville Townsend wisten te verslaan, maar niet konden ontkomen aan de dreiging die Townsend gepland had staan. Liz twijfelde toen ze haar vijand in het vizier had en werd neergeschoten door Townsends rechterhand... Hoe zal het Red vergaan zonder zijn partner in crime in seizoen 9?

Het vervolg van 'The Blacklist' seizoen 9 is vanaf 4 maart elke vrijdag te zien bij Videoland.

'Wu-Tang Clan: Of Mics and Men'

Toen de Wu-Tang Clan in 1993 hun eerste album, Enter the 36 Chambers, uitbrachten, was vielen ze op. Niet alleen was er eerder niet een groep met zoveel leden (9), maar ze klonken ook anders dan wat er op dat moment uit was. 25 jaar later treedt de groep nog steeds op. De vierdelige documentaireserie 'Wu-Tang Clan: Of Mics and Men' duikt de geschiedenis in en kijkt naar het ontstaan van de groep, hun eerste album en diverse gebeurtenissen in hun lange carrière.

De documentaireserie 'Wu-Tang Clan: Of Mics and Men' is vanaf 4 maart in zijn geheel te zien bij Videoland.

'Força Koeman' S3

Zijn droom spatte uiteen... Waar ging het mis? Ronald Koeman doet in dit nieuwe seizoen voor het eerst zijn verhaal over zijn ontslag bij FC Barcelona.

Het derde seizoen van 'Força Koeman' is vanaf 10 maart te bingen bij Videoland.

'Shock TBS'

Documentairemaker Jessica Villerius volgt mensen die behandeld worden voor hun schizofrenie door middel van elektroconvulsietherapie (ECT), ook wel elektroshocktherapie genoemd.

De doumentaire 'Shock TBS' is vanaf 16 maart te zien bij Videoland.

'Mocro Maffia' S4: Season Finale

In het vierde seizoen van 'Mocro Maffia' duurt de ruzie tussen kamp Romano en zijn rivaal Paus nog altijd voort. Romano sluit met zijn nieuwe Mexicaanse zakenpartners een deal met een Duits-Turkse clan in Düsseldorf om niet alleen Paus, maar ook zijn Colombiaanse leverancier Tia Alvarez weg te ruimen. Een ondergedoken Paus zint na zijn marteling op wraak en stuurt Tatta met een nieuwe partner richting Düsseldorf.



'Mocro Maffia' seizoen 4 is elke vrijdag te zien bij Videoland. De seizoensfinale is op 18 maart te zien. Vanaf dan is de serie ook te bingen.

'Tussen de Lakens met Geraldine'

Op veel gebieden hebben we de mond vol over emancipatie: meer gelijkheid op de werkvloer en in het huishouden, meer vrouwen in de politiek... Maar er is een onderdeel waar we maar moeilijk over praten: seksualiteit. Gelijkheid blijkt daar ver te zoeken, want in de slaapkamer is er nog een wereld te winnen voor de vrouw en haar orgasme. Hoe kan het dat we anno 2022 nog zo ongeëmancipeerd zijn in bed? IGeraldine gaat op een persoonlijke zoektocht naar antwoord op de vragen waarom vrouwelijke emancipatie tussen de lakens zo achterblijft?

De vierdelige serie 'Tussen de Lakens met Geraldine' is vanaf 23 maart in zijn geheel te zien bij Videoland.

Videoland investeert flink in Nederlandse producties waar verhalen van eigen bodem en gemaakt door Nederlands toptalent centraal staan. Dit jaar staan er meer dan tien films en series in de planning bij Videoland waaronder de al eerder aangekondigde dramaseries 'Judas II' en 'Sleepers'.

'Bureau Dupin'

Deze serie volgt een volstrekt uniek initiatief: een grote groep gewone Nederlanders heeft zich verenigd in Bureau Dupin. Zij vormen een onderzoekscollectief dat probeert om samen met de politie een moordzaak op te lossen die op de cold case-stapel terecht is gekomen. Iedereen kan meedoen. Honderden mensen uit alle geledingen van de samenleving - studenten, gepensioneerden, kapsters, IT-specialisten, timmermannen, verpleegkundigen, professoren - hebben zich inmiddels al verbonden aan Bureau Dupin. De eerste zaak waarop 'Bureau Dupin' zich heeft gestort is de zogenoemde Nieuwjaarsmoord.

'Bureau Dupin' wordt geproduceerd door Medialane en is later dit jaar te zien bij Videoland.

Dramaserie over Máxima

De ambitieuze Máxima Zorreguieta vertrekt vanuit Buenos Aires naar Downtown Manhattan, waar ze al snel een glansrijke carrière op Wall Street opbouwt. Haar ouders hebben er alles aan gedaan om Máxima voor te bereiden op een leven in de hoogste kringen. Het enige waar het haar nog aan ontbreekt is een grote liefde. Net als ze besluit zich volledig op haar carrière te storten ontmoet ze de kroonprins van Nederland, de start van een ontluikende liefde. De serie is gebaseerd op de bestseller Moederland: De jonge jaren van Máxima Zorreguieta van Marcia Luyten (uitgegeven door De Bezige Bij) en de productie is in handen van Millstreet Films.

De high end dramaserie over Máxima wordt in 2023 verwacht bij Videoland.