Dit zie je in januari op Videoland

Begin het jaar op het puntje van je stoel met 'The Amazing Spider-Man 2' en 'Men In Black 3', volg 'Big Brother' via twee 24/7 livestreams, zwijmel weg bij 'All Things Valentine' of train je lachspieren bij 'Bride Wars' en 'Love And Other Drugs'.

Ook de thriller liefhebbers kunnen hun hart ophalen met 'Gone Girl' en 'The Boy'. De drama-fanaat kan in januari genieten van de film 'Paradise Difters' én van seizoen 1 tot en met 6 van 'Grey's Anatomy'. Voor de kids staan onder andere alle 'Alvin And The Chipmunks' films klaar.

Highlights januari

'The Amazing Spider-Man 2'

In de actie-avonturenfilm 'The Amazing Spider-Man 2' moet Peter Parker het als Spider-Man (Andrew Garfield) opnemen tegen een nieuwe vijand, Electro (Jamie Foxx).

De belangrijkste strijd van Spider-Man was een intern conflict: de worsteling tussen de dagelijkse verplichtingen van Peter Parker en de buitengewone verantwoordelijkheden van Spider-Man. Maar in 'The Amazing Spider-Man 2' ontdekt Peter Parker dat hem een nog veel groter gevecht te wachten staat.

'The Amazing Spider-Man 2' is vanaf 1 januari te zien bij Videoland.

'Bride Wars'

Liv (Kate Hudson) en Emma (Anne Hathaway) zijn al jaren beste vriendinnen en gaan voor elkaar door het vuur. Beiden hebben ze hun huwelijksdag tot in de kleinste details geregeld. Een fout van de weddingplanner zorgt echter voor een probleem; hun bruiloften vallen op dezelfde dag. Liv, Emma en hun levenslange vriendschap ondergaan de ultieme test. Geen van beiden zijn bereid om hun locatie of datum aan te passen, wat uitgroeit tot een regelrechte oorlog!

'Bride Wars' is vanaf 3 januari te zien bij Videoland.

'Big Brother'

'Big Brother 2021', gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter van de Veire, weet alles van je en houdt iedereen een spiegel voor. Hij daagt de samenleving opnieuw uit om deel te nemen aan zijn experiment. Wat gebeurt er als wildvreemde mensen, 100 dagen lang, niet anders kunnen dan zichzelf zijn, zonder filters en social media, en ondertussen 24/7 bekeken en beoordeeld worden door de kijker? Wat is perceptie en wat is realiteit? 'Big Brother' zoekt het uit. Op Videoland kun je met maar liefst twee 24/7 livestreams genieten van alles wat er in het huis gebeurt. Naast de livestream zijn de reguliere uitzendingen ook op het platform te zien.

Vanaf 4 januari 24/7 live te zien bij Videoland. Alle dagelijkse uitzendingen zijn ook te zien bij Videoland.

'Grey's Anatomy' S1 t/m S6

'Grey's Anatomy' volgt de levens van chirurgisch stagiairs en assistent-chirurgen in het fictieve Grey Sloan Memorial Hospital, voordien Seattle Grace Hospital. Het chirurgische opleidingsprogramma wordt geleid door Hoofd Chirurgie Richard Webber, die een voorgeschiedenis heeft met Meredith Grey, aangezien hij een verhouding had met haar moeder.

'Grey's Anatomy' seizoen 1 tot en met 6 is vanaf 4 januari te zien bij Videoland.

'Alvin And The Chipmunks': alle films

Alvin en zijn vriendjes hun leven als popsterren tijdelijk vaarwel en gaan ze terug naar school. Al snel nemen ze de taak op zich om het muziekprogramma van de school te redden dat in financiële nood verkeert. Door zich in te schrijven in een heuse 'battle of the bands' hopen de chipmunks een grote geldprijs te winnen.

'Alvin And The Chipmunks: The Squeakquel', 'Chipwrecked' en 'The Road Chip' zijn vanaf 6 januari te zien bij Videoland.

'All Things Valentine'

Avery schrijft onder een schuilnaam columns waarin ze relatieadviezen geeft. Haar tips leiden tot het einde van de relatie van dierenarts Brendan. Hij is woedend op de columniste en maakt haar online het leven zuur. Zonder van elkaar te weten wie ze zijn, bezoekt Avery vervolgens Brendan met haar hond. Ze voelen zich tot elkaar aangetrokken, maar wat gebeurt er als Brendan ontdekt wie Avery echt is?

'All Things Valentine' is vanaf 13 januari te zien bij Videoland.

'Love And Other Drugs'

De knappe en charmante Jamie valt goed in de smaak bij vrouwen. Zijn charme en lef komen ook goed van pas in zijn baan als verkoper van farmaceutische middelen. Jamie raakt onder de indruk van de vrolijke Maggie, die zich door niets en niemand binden. Ze raken verslaafd aan de ultieme drug: de liefde.

'Love And Other Drugs' is vanaf 17 januari te zien bij Videoland.

'Paradise Drifters'

De dakloze jongeren Yousef, Chloe en Lorenzo hebben in hun jonge levens al flink wat te verduren gehad. Alle drie willen ze niets liever dan ontsnappen aan hun situatie. Door een toevallige ontmoeting vertrekken ze gezamenlijk naar Zuid-Europa. Ondanks de verschillende problemen waar ze individueel mee kampen, vinden ze tijdens deze reis onverwacht vertrouwen en geborgenheid bij elkaar; iets waar ze hun hele leven al naar op zoek zijn. Maar aan het echte leven valt moeilijk te ontsnappen en alles loopt anders dan verwacht

'Paradise Drifters' is vanaf 20 januari te zien bij Videoland.

'Men In Black 3'

Agent J (Will Smith) heeft in zijn vijftien jaar bij 'Men in Black' veel gezien, maar niks, zelfs geen aliens, verbaast hem zoveel als zijn ironische, terughoudende partner. Toch, als Agent K's leven en de toekomst van de planeet in gevaar zijn, reist Agent J terug in de tijd om dingen recht te zetten. J ontdekt dat er geheimen aan het universum zijn die K hem nooit had verteld - geheimen die zichzelf onthullen wanneer hij samen werkt met de jonge Agent K om zijn partner, 'Men in Black' en de toekomst van de mensen te redden.

'Men In Black' 3 is vanaf 21 januari te zien bij Videoland

'The Boy'

Greta is een jonge Amerikaanse vrouw die een baan aanneemt als kinderjuffrouw in een afgelegen Engels dorpje. Ze komt terecht bij een opmerkelijk gezin met het verzoek om op een levensechte pop te passen. Het koppel gebruikt de marionet om het verlies van hun zoon te verwerken, maar de kinderjuffrouw heeft echter het vermoeden dat het speelgoed in feite levend is.

'The Boy' is vanaf 23 januari te zien bij Videoland.

'Gone Girl'

Op de dag dat ze vijf jaar samen zijn geeft Nick Dunne zijn charmante vrouw, Amy, als vermist op. Wanneer de plotselinge verdwijning van zijn vrouw ongelofelijk veel aandacht van de media krijgt, wijzen alle bewijzen naar Nick zelf. Onder druk van de groeiende media-aandacht begint het positieve beeld dat iedereen van zijn huwelijk had, te verwateren. Zijn leugens, bedrog en vreemde gedrag zorgen ervoor dat iedereen zich hetzelfde begint af te vragen: Heeft Nick Dunne zijn eigen vrouw vermoord?

'Gone Girl' is vanaf 31 januari te zien bij Videoland.

Net verschenen

'Prince Charming'

Tien vrijgezelle mannen wonen met elkaar samen in een prachtige palazzo op het Italiaanse eiland Sicilië, waar ze er alles aan doen om Prince Charming beter te leren kennen. De Prince Charming om wie het allemaal draait is de knappe, zorgzame, en sociale 29-jarige Marvin uit Tegelen. Hij heeft zijn leven al goed op de rit, maar mist nog één ding: iemand om zijn leven mee te delen.

Elke woensdag een nieuwe aflevering.

'Temptation Island: Love or leave'

Na het succes van 'Temptation Island' en 'Temptation Island: VIPS', komt Videoland dit najaar met een compleet vernieuwde editie. In 'Temptation Island: Love or Leave' is de vraag niet of de koppels de verleiding kunnen weerstaan, maar of ze met de ware zijn. De koppels geven elkaar de vrijheid om uit te zoeken of ze daadwerkelijk voor elkaar bestemd zijn. De partners gaan als het ware als 'single' het avontuur aan. Gepresenteerd door Monica Geuze en Kaj Gorgels.

Elke donderdag een nieuwe aflevering.

'Traumabazen - Vergismoord'

In de Videoland Original 'Traumabazen – Vergismoord' neemt Humberto Tan de groep 8 leerlingen van de Valentijnschool in Rotterdam mee in het verdriet én herstel van Janke Verhagen, die haar man Stefan in 2014 verloor door een zogeheten 'vergismoord', gepleegd door de beruchte mocro-maffia.

'Hans Betaalt De Schade'

De term 'Hans betaalt de schade' wordt regelmatig gebruikt op social media. 'Hans' staat voor een knappe, succesvolle man die de rekening betaalt voor de 'Grietjes'. In de wereld van Hansen en Grietjes draait het voornamelijk om luxe en geld in ruil voor aandacht, gezelschap of seks. Door social media wordt deze lifestyle steeds groter en zichtbaarder, maar in hoeverre klopt dit beeld? In deze documentaire volgen we jonge mannen en vrouwen die in deze scene actief zijn. Wie zijn deze Hansen en Grietjes en wat schuilt erachter?