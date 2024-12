Dit zie je in januari bij RTL

Begin 2025 goed bij RTL! In januari presenteren Ruben Nicolai en Gerard Joling de wintereditie van 'Te Land, Ter Zee en in de Lucht'. Beau van Erven Dorens ontvangt zijn gasten in de 'Casa di Beau Winterspecial'.

In 'Ranking The Stars' nemen tien bekende Nederlanders het tegen elkaar op door zichzelf én hun medekandidaten te ranken. In 'The Headliner' geven artiesten alles om het publiek te overtuigen, met coaching van Jacqueline Govaert & Kraantje Pappie of Nick Schilder & Typhoon. En in 'Winter Vol Liefde' gaan Nederlandse vrijgezellen op zoek naar de liefde in een magische sneeuwsetting.

Highlights RTL 4

'Te Land, Ter Zee En In De Lucht'

Op woensdag 1 januari om 20.30 uur

In deze aflevering van ‘Te Land, Ter Zee En In De Lucht’ gaan de deelnemers, onder leiding van Gerard en Ruben, in winterse sferen met hun karren de schans af! Het belooft een waar spektakel van licht te worden, door de verlichte karren en het thema ‘Hoe ziet 2025 er voor ons uit?’. In het prachtige Winter Wonderland van de Efteling, vol sneeuw, warme vuurtjes en heel veel publiek, zullen de deelnemers proberen om zo snel mogelijk de feestklok te luiden. De helling is stijl en hun remmen moeten sterk zijn deze editie, wat extra moeilijk wordt gemaakt door de dikke laag ijs op de baan. Want doorschieten wil niemand in dit ijzige water!

'Casa di Beau Winterspecial'

Op donderdag 2 januari om 20.30 uur

In een winters landschap met besneeuwde bergtoppen en sfeervolle skidorpjes ontvangt Beau van Erven Dorens drie spraakmakende gasten. Hij neemt hen in deze bijzondere setting mee op pad voor boeiende gesprekken en sportieve activiteiten. Samen sluiten ze een bewogen 2024 af en heffen het glas op een mooi 2025.

Finaleweekend 'The Masked Singer'

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 januari om 20.00 uur

Het spectaculaire finaleweekend van 'The Masked Singer' is aangebroken! De overgebleven karakters gaan, onder leiding van presentator Ruben Nicolai, zingend de strijd met elkaar aan. De jury, bestaande uit Gerard Joling, Monica Geuze, Buddy Vedder, Carlo Boszhard en Loretta Schrijver, probeert de identiteit van de spraakmakende masked singer te achterhalen en punten te verdienen. Het publiek in de studio stemde de afgelopen weken op hun favoriet en bepaalt daarmee wie er op 4 januari met de winst naar huis gaat en wie als laatste diens identiteit moet onthullen.

'Ranking The Stars'

Vanaf zondag 5 januari om 21.30 uur

'Ranking The Stars’ maakt zijn comeback bij RTL 4. Deze komische spelshow, waarin bekende Nederlanders aan de hand van prikkelende en actuele stellingen elkaar bespreken, maakt zich op voor een gloednieuw 19e seizoen. Het concept is duidelijk en onveranderd: iedere aflevering ranken tien bekende Nederlanders zichzelf én hun medekandidaten. Maar op welke plek Nederland hen? Alle ingrediënten voor een pittige en scherpe discussie komen terug in dit ijzersterke format onder leiding van Paul de Leeuw.

'The Jump'

Vanaf zondag 5 januari om 20.00 uur

'The Jump' is terug met een nieuw seizoen, wederom onder leiding van Marieke Elsinga. Twee teams met stalen zenuwen strijden om tien levels van valluiken te overleven en zo de overkant van de brug te halen en hiermee kans te maken op 50.000 euro. Op de valluiken staan stellingen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welke stelling is juist? En welke niet? Bij een juiste keuze blijf je staan, maar kies je verkeerd, dan volgt een huiveringwekkende val en lig je uit het spel.

'Winter Vol Liefde'

Vanaf maandag 6 januari om 20.30 uur

Stel, je bent een single skileraar, een alleenstaande boer(in) of een ongebonden hoteleigenaar en leidt een geweldig leven in een winters buitenlands oord. Niets mis mee zou je denken, maar toch zijn al deze vrijgezellen op zoek naar dat ene kleine dingetje wat er nog ontbreekt in hun leven: de liefde. In ‘Winter Vol Liefde’ gaan deze Nederlandse vrijgezellen op zoek naar de liefde in de sneeuw. Iemand die hun harten in de witte bergen komt verwarmen.

'RENZE'

Vanaf maandag 6 januari om 22.00 uur

'Renze' is een dagelijkse talkshow waarin Renze Klamer de avond op zijn unieke, verrassende en humoristische manier afsluit. Hij brengt het gesprek van de dag, duikt in de actualiteit en biedt ruimte voor energieke muzikale optredens.

'The Floor'

Vanaf zaterdag 11 januari om 20.00 uur

Honderd quizfanaten, een gigantische LED-vloer verdeeld in honderd gelijke vlakken met elk een eigen kenniscategorie en een prijs van maar liefst 100.000 euro: dat is ‘The Floor’! In de populaire spelshow nemen honderd kandidaten het onder begeleiding van presentator Edson da Graça tegen elkaar op in quiz-duels. Elke deelnemer staat op zijn eigen vlak. Het doel van ‘The Floor’? De hele vloer veroveren! Het derde seizoen heeft een nieuw element: de Golden Square. Durf je driemaal achter elkaar door te spelen en win je, dan kleurt jouw deel van ‘The Floor’ goud én krijg je 5 seconden tijdbonus bij een volgend duel. Wie weet het meest over elke categorie? Wie weet als enige over te blijven, verovert de hele vloer en loopt weg met 100.000 euro?

'VriendenLoterij Miljonairs'

Vanaf zaterdag 11 januari om 22.00 uur

In ‘VriendenLoterij Miljonairs’ maken kandidaten onder leiding van Robert ten Brink wekelijks kans op 1.000.000 euro. Om te winnen moeten ze vijftien meerkeuzevragen foutloos beantwoorden, waarbij ze drie hulplijnen kunnen inzetten.

'The Headliner'

Vanaf vrijdag 24 januari om 20.00 uur

In de nieuwe talentenjacht ‘The Headliner’ gaan twee coachteams de strijd met elkaar aan: Nick Schilder & Typhoon en Jacqueline Govaert & Kraantje Pappie. Samen met andere professionals uit de muziekindustrie gaan zij de kijker helpen bij het kiezen van dé nieuwe livesensatie van Nederland. Want net als tijdens een optreden voor een volle zaal bepaalt uiteindelijk je publiek het succes van morgen.

De winnaar ontvangt een prijs ‘money can’t buy’: een plek bij De Vrienden van Amstel Live 2026, optredens op verschillende festivals en een eigen clubtour door heel Nederland. Deze kans biedt een vliegende start voor een veelbelovende carrière in de entertainmentindustrie. ‘The Headliner’ wordt gepresenteerd door Jim Bakkum en Marieke Elsinga.

Highlights RTL 5

'Big Brother'

Vanaf januari 2025

Een groep wildvreemden laat zich opsluiten in het ‘Big Brother’ huis. Vanaf het moment dat ze binnenkomen leggen ruim 120 camera’s al hun doen en laten vast: Big Brother hoort en ziet namelijk alles. Een 24/7 livestream maakt het mogelijk voor kijkers om dag en nacht mee te kijken in het huis. In dit seizoen wordt het de bewoners extra moeilijk gemaakt: ze komen terecht in een bijzonder huis waar elke houvast met het echte leven verdwijnt. Het huis, en daarom ook hun verblijf, zit vol met verrassingen en twists. Wie houdt het vol en gaat met de winst naar huis?

Sport bij RTL 7

De maand januari staat bij RTL 7 zoals ieder jaar weer in het teken van de Dakar Rally. De zwaarste rally ter wereld start op vrijdag 3 januari in Saoedi-Arabië en belooft een van de zwaarste edities ooit te worden. Le Dakar 2025 is er echt een voor de diehards, met de terugkeer van een ultralange etappe van 950 kilometer, een traditionele marathonetappe en een driedaags avontuur in het Empty Quarter, een desolaat gebied met zand, heel veel zand. Uiteraard zullen er veel Nederlandse deelnemers aan de start verschijnen. De broertjes Coronel azen met een nieuwe auto op een topklassering en bij de vrachtwagens wordt het ongetwijfeld weer een spannende strijd tussen de Tsjechen en de Nederlanders. Kan Mitchel van den Brink, na zijn derde plaats van afgelopen jaar, deze editie van de Dakar Rally nu wel op zijn naam schrijven? Volg Dakar dagelijks vanaf 3 tot en met 17 januari bij RTL 7 en Videoland.

Films RTL 7

RTL 7 begint het nieuwe jaar met de hilarische fratsen van Gerrie, Richard, Rikkert, Robbie en Barrie in ‘New Kids Turbo’ en het vervolg ‘New Kids Nitro’. Beide Nederlandse topkomedies zijn te zien op Nieuwjaarsdag. Van zaterdag 4 januari tot en met vrijdag 10 januari schiet Spider-Man zijn web richting het scherm en is deze superheld in zeven films te zien. Antonio Banderas is volop te bewonderen als gemaskerde held in het Zorro-weekend op zaterdag 11 en zondag 12 januari. Vanaf vrijdag 17 januari staat RTL 7 bol van de actie en zombies in zes Resident Evil-films, met de tv-première van het nieuwste deel ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ op maandag 20 januari als hekkensluiter van de reeks. Verder staan er nog meer toppers in het schema, waaronder de Oscarwinnaar ‘Braveheart’ op donderdag 2 januari, de indrukwekkende spektakelfilm ‘Pearl Harbor’ op vrijdag 3 januari en de blockbuster ‘Armageddon’ op dinsdag 21 januari. Kortom, in 2025 biedt RTL 7 opnieuw volop filmplezier!

Films RTL 8

RTL 8 staat ook in 2025 iedere woensdagavond voor heerlijke feelgoodfilms met een vleugje romantiek. Het nieuwe filmjaar wordt afgetrapt met de klassieker ‘Coyote Ugly’ op woensdag 1 januari. Katie Holmes vindt op woensdag 8 januari nieuw liefdesgeluk in ‘The Secret: Dare to Dream’. Ook dit jaar telt RTL 8 af naar Valentijnsdag met vijf heerlijke romantische films. RTL8’s Countdown to Valentine start op woensdag 15 januari met ‘Dater’s Handbook’, waarin de hoofdrol wordt gespeeld door niemand minder dan Meghan Markle.