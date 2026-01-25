Dit zie je in februari bij RTL

In februari te zien bij RTL: 'Kopen Zonder Kijken', 'Only Joling', 'Over de A4' en 'De Slechtste Chauffeur Van Nederland'. We blikken vooruit op de nieuwe RTL-programma's in februari.

Highlights RTL 4

'Kopen Zonder Kijken'

Vanaf maandag 23 februari om 20.30 uur bij RTL 4

Hoeveel vertrouwen heb je nodig om je droomhuis volledig uit handen te geven? In 'Kopen Zonder Kijken' wagen elf koppels opnieuw de ultieme sprong en laten zij de zoektocht, aankoop én verbouwing van hun nieuwe woning volledig over aan experts Alex van Keulen, Bob Sikkes en Roos Reedijk. Met afwisselende presentaties van bekende gezichten als Beau van Erven Dorens, Chantal Janzen, Ruben Nicolai, Caroline Tensen, Leonie ter Braak, Miljuschka Witzenhausen, Jamai Loman, Marieke Elsinga, Daphne Bunskoek, Buddy Vedder en Monica Geuze belooft het nieuwe seizoen opnieuw volop verrassingen en indrukwekkende woontransformaties. Met als voice-over Martijn Krabbé.

'Only Joling'

Vanaf zaterdag 28 februari om 20.00 uur bij RTL 4

In het nieuwe seizoen van 'Only Joling' volgen we Gerard Joling in zijn werk en privéleven, terwijl hij een nieuw hoofdstuk ingaat: 40 jaar artiest en nog altijd aan de top. Na hét glamourfeest rond zijn 65ste verjaardag krijgt hij te maken met de ongemakken van het ouder worden en een gescheurde achillespees. Dat komt slecht uit, want hij kan zijn energie niet kwijt én staat voor het grootste optreden uit zijn carrière als openingsact van de Grand Prix in Zandvoort. Naast vertrouwde vrienden en familie maken we kennis met Gerards meest trouwe fans, die hem al decennialang volgen. Voor hen heeft Gerard iets bijzonders in petto, maar wat dat is, blijft nog even geheim.

Highlights RTL 5

'Over de A4'

Vanaf dinsdag 10 februari om 20.30 uur bij RTL 5

De zevendelige serie 'Over de A4' volgt het dagelijks werk op en rond de A4. Vanuit verschillende locaties langs de snelweg komen uiteenlopende meldingen binnen, variërend van verkeersincidenten en pechgevallen tot controles en hulpverlening bij tankstations. De serie laat zien hoe verkeersagenten, bergers, medewerkers van de Wegenwacht en pompmedewerkers hiermee omgaan. Elke aflevering volgt meerdere betrokkenen tijdens hun dienst, van drukke momenten met stilstaand verkeer tot rustige uren waarin onverwachte situaties kunnen ontstaan. De A4 vormt daarbij het decor voor een aaneenschakeling van werkzaamheden die samen het dagelijks functioneren van de snelweg mogelijk maken.

'De Slechtste Chauffeur Van Nederland'

Vanaf woensdag 18 februari om 20.30 uur bij RTL 5

Dramatisch slechte chauffeurs strijden om een titel die je liever niet wilt hebben: 'De Slechtste Chauffeur van Nederland'. In deze serie draait alles om de heropvoeding van zes van de slechtste chauffeurs van het land. Onder begeleiding van presentator John Williams, Tim en Tom Coronel en rijinstructrice Linda Gillis wordt alles op alles gezet om hun rijgedrag te verbeteren.

Films RTL 7

RTL 7 zendt van zaterdag 7 tot en met vrijdag 13 februari films uit die zijn gebaseerd op waargebeurde misdaad. Op het schema staan onder meer 'Casino' (zaterdag 7 februari), 'Escobar' (donderdag 12 februari) en 'The Wolf of Wall Street' met Leonardo DiCaprio (vrijdag 13 februari).Van zaterdag 21 tot en met vrijdag 27 februari is werk van acteur Nicolas Cage te zien, waaronder de thriller 'Trespass' (woensdag 25 februari) en de tv-première van de western 'The Old Way' (donderdag 26 februari).

Films RTL 8

RTL 8 staat in de eerste helft van februari in het teken van het thema 'Countdown to Valentine'. Vanaf 7 januari tot en met 11 februari is er iedere woensdagavond een heerlijke romantische film te zien. En ook na Valentijnsdag dag zijn liefhebbers van romantiek nog steeds bij de juiste zender met de komedie 'Can You Keep a Secret' (woensdag 18 februari) en het drama 'The Secret: Dare to Dream' (woensdag 25 februari).