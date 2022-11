Dit zie je in december op Cartoon Network

De geliefde held uit de beroemde roman 'Reis naar het Westen' komt tot leven als een jongetje genaamd 'MK'. Hij is geobsedeerd door de oude legendes en ontdekt de magische staf van de Apenkoning, die was achtergelaten op de top van een heuvel om de kwade Demon Bull King gevangen te houden.

Nadat de Demon Bull King is vrijgelaten, moet onze held op een reis om zichzelf te herontdekken en de held te worden die deze generatie nodig heeft!

Bekijk de afleveringen van de gloednieuwe serie 'Monkie Kid' vanaf 13 december elke weekdag om 16.50 uur bij Cartoon Network.

'Craig of the Creek'

Vanaf 19 december

elke weekdag om 15.55 uur

Craig en zijn vrienden stuiten in de nieuwe afleveringen van seizoen 4 op nog meer mysteries die hen zouden kunnen helpen in hun zoektocht naar het Hart van het Woud.

Bekijk de gloednieuwe afleveringen van 'Craig of the Creek' vanaf 19 december elke weekdag om 15.55 uur bij Cartoon Network!

Kerstfeest op Cartoon Network!

Vanaf 10 december

Elk weekend om 10.50 uur

Kerstmis komt eraan en het is de mooiste tijd van het jaar! Begin samen met Cartoon Network aan de kerstvoorbereidingen. Met je beste CN vrienden maken we er een magische, leuke tijd van vol lachen en opwinding. Geniet tijdens de weekends in december van 'We Bare Bears', 'Craig of the Creek' en 'Teen Titans Go!'.

'Winter met Gumball'

Vanaf 26 december

Elk weekend om 7.00 uur

Gumball en zijn vrienden wachten op jou voor een geweldige wintertijd. Bekijk je favoriete afleveringen van 'The Amazing World of Gumball' tijdens de speciale programmering in winterthema!

Haal je sjaal en wanten maar boven, want vanaf 26 december kan je elk weekend om 7.00 uur genieten van winterpret met Gumball bij Cartoon Network.