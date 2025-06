Dit staat in juni op het vuur bij 24Kitchen

24Kitchen introduceert in juni het nieuwe kookprogramma 'De Brigade', waarin bekende ťn nieuwe talentvolle chefs samenkomen om de lekkerste en meest toegankelijke gerechten op tafel te zetten.

NIEUW

DE BRIGADE

In deze vrolijke en inspirerende show werken verschillende duo’s van chefs samen. Laat je verrassen door smakelijke recepten en veel gezelligheid.

Vanaf 23 juni, elke werkdag om 17.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

MORIMOTO'S SUSHI MASTER

'Morimoto's Sushi Master' volgt de beroemde chef-kok en restauranthouder Masaharu Morimoto als hoofdjurylid van een kookwedstrijd die draait om de populaire keuken: sushi. In deze serie van zes afleveringen, gepresenteerd door Lyrica Okano (bekend van 'Marvel's Runaways'), staan de vaardigheden, ingrediënten en het talent centraal die nodig zijn om de kunst van het sushi maken te perfectioneren.

Vanaf 24 juni, elke dinsdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

JAMIE'S MONEY SAVING MEALS

In deze serie deelt Jamie geweldige tips en recepten waarmee we heerlijk kunnen eten voor verrassend lage prijzen. Jamie leert ons hoe we geld kunnen besparen, minder kunnen verspillen en toch smakelijke gerechten kunnen maken. 'Jamie’s Money Saving Meals' biedt budgetvriendelijke recepten en zit boordevol handige tips en trucs om geld te besparen.

Vanaf 12 juni, elke donderdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

FRENCH GOURMET WITH JUSTINE SCHOFIELD

Ga mee met één van Australië's favoriete koks, Justine Scholfield, terwijl ze kijkers meeneemt op een boeiende culinaire reis door Zuid-Frankrijk in de spectaculaire 8-delige serie 'French Gourmet'. Justine, die opgroeide met de rijke aroma's van de Franse keuken, laat haar liefde voor klassieke Franse smaken tot leven komen terwijl ze de prachtige regio’s Bourgondië en Dordogne verkent. Van historische steden en charmante dorpen tot ontmoetingen met ambachtelijke producenten, Justine duikt in de gastronomische cultuur, legt de essentie van lokale markten vast en geniet van verrukkelijke gerechten in sfeervolle restaurants.

Vanaf 6 juni, elke werkdag om 17.30 uur op 24Kitchen.

NIEUW

NADIYA'S TIME TO EAT

In 'Nadiya's Time to Eat' deelt Nadiya Hussain slimme en tijdbesparende kooktrucs, samen met eenvoudige en heerlijke recepten die zelfs de drukste levens kunnen verlichten. Of je nu een brandweerman, vrachtwagenchauffeur of werkende ouder bent, Nadiya laat je zien hoe je snel, lekker en met plezier kunt koken. De serie biedt niet alleen handige tips, maar neemt je ook mee achter de schermen van de voedingsindustrie, waar ze populaire ingrediënten bezoekt en toont hoe ze worden geproduceerd. Laat je inspireren door haar praktische oplossingen en haal het meeste uit je kooktijd.

Vanaf 10 juni, elke werkdag 16.00 uur op 24Kitchen.