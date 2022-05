Dit staat in juni op het programma bij Cartoon Network

De Fungies! Ze leven in een perfecte, prehistorische utopie. Ze gaan naar Fungie School, hebben Fungie banen, spelen Fungiebal en hebben veel plezier! Maar Seth, een 10-jarig paddestoeljongetje, verlangt naar een ander soort plezier.

Hij houdt van wetenschap en onderzoek. Hij houdt ervan zijn ontdekkingen te delen met zijn mede-Fungies. Op zoek naar wetenschappelijk avontuur creëert Seth hilarische problemen voor zichzelf en zijn stad! Maar Seth lost elk probleem dat hij creëert op ingenieuze wijze op met een eigenzinnige, emotionele zienswijze.

Bekijk de gloednieuwe afleveringen van De Fungies! vanaf 20 juni doordeweeks om 17.05 uur bij Cartoon Network!

Terwijl Grizzy het zichzelf makkelijk heeft gemaakt in het huis van de boswachter midden in de Canadese bossen, laten de Lemmings hem maar niet met rust. In de 'Grizzy en de Lemmings' afleveringen zetten de op het eerste gezicht schattig en onschuldig lijkende Lemmings de boel op zijn kop. Het huis wordt omgetoverd tot een waar pretpark door de Lemmings, die Grizzy maar niet met rust willen laten.

Vanaf 13 juni zie je doordeweeks om 14.55 uur de nieuwe afleveringen van 'Grizzy en de Lemmings' op Cartoon Network!

CARTOON NETWORK GIGGLETIME

VANAF 1 JUNI

Elk weekend vanaf 7.30 uur



Cartoon Network heeft de grappigste shows en afleveringen voor je op een rijtje gezet! Kijk elk weekend van 7.30 tot 10.50 uur naar 'Cartoon Network Giggletime'.