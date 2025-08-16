Dit is nieuw bij RTL in september

In september te zien bij RTL: 'RTL Tonight', 'Het Antoni van Leeuwenhoek – Over Leven Met Kanker', 'Bij De Jonge Adel: Van De Jacht Tot Het Bal', 'Kom Je Bij Me Eten? - VIPS'. Graag blikken we vooruit op de nieuwe RTL-programma's in de maand september.

Highlights RTL 4



'RTL Tonight'

Vanaf zondag 31 augustus is 'RTL Tonight' wekelijks te zien op zondag om 21.30 uur. Vanaf maandag 1 september wordt het programma uitgezonden van maandag tot en met donderdag om 22.35 uur en op vrijdag om 22.00 uur.

'RTL Tonight' wordt dé plek waar Nederland de dag afsluit. Vertrouwde gezichten Beau van Erven Dorens, Renze Klamer en Humberto Tan brengen de actualiteit tot leven in het nieuwe late avond-programma. Ze krijgen daarbij gezelschap van vooraanstaande duiders die met hun expertise zorgen voor context en verdieping. Daarnaast is er dagelijks ruimte voor verrassende gasten.

'Het Antoni van Leeuwenhoek – Over Leven Met Kanker'

Vanaf dinsdag 16 september om 20.30 uur

In ‘Het Antoni Van Leeuwenhoek - Over Leven Met Kanker’ staat de dagelijkse realiteit in het toonaangevende ziekenhuis centraal. Artsen en verpleegkundigen spannen zich in om de best mogelijke zorg te bieden aan patiënten én hun naasten, die voortdurend balanceren tussen hoop en vrees. Presentator Beau van Erven Dorens gaat in gesprek met de mensen die in het AVL werken. Daarnaast volgt hij patiënten en hun dierbaren tijdens hun opname, behandeling én verblijf in dit bijzondere ziekenhuis.

'De Augurkenkoning'

Vanaf woensdag 17 september om 20.30 uur

Het augurkenorakel Oos Kesbeke is hard op weg zijn imperium over te dragen aan de troonopvolgers Camiel en Silvian. Maar zover is het nog niet. De Augurkenkoning blijft investeren in gloednieuwe machines, zodat de prinsen een soepele start hebben. Maar dat loopt, uiteraard zouden we bijna zeggen, toch allemaal net even anders. En ondanks de tomeloze inzet van het vaste en loyale personeel, gaat er het nodige mis, zowel voor als tijdens het augurkenhoogseizoen.

Terug bij RTL 4

'Goede Tijden, Slechte Tijden'

Vanaf maandag 1 september om 20.00 uur

Het 36e seizoen van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ staat geheel in het teken van herkenning en nostalgie, van bloeiende en tanende relaties. Tegelijk met de spannende afwikkeling van de cliffhanger, maken alle inwoners zich op voor een groots jubileumfeest ter ere van het 350-jarige bestaan van Meerdijk. De komst van een aantal vroegere bewoners zorgt niet alleen voor verrassende herenigingen, maar ook voor nieuwe intriges.

'LUBACH'

Vanaf maandag 1 september om 22.00 uur

'LUBACH' is een satirisch late night-programma waarin actuele thema’s en nieuws op humoristische wijze worden besproken. Met scherpe monologen, diepgravende verhalen en ludieke sketches bieden Arjen Lubach en zijn team een kritische blik op politiek, media en maatschappij. Gasten, muziek en comedy vormen de basis van de show, waarin een mix van inhoud en entertainment elke aflevering voor zowel verdieping als vermaak zorgt.

'Holland’s Got Talent'

Vanaf vrijdag 5 september om 20.00 uur

Op het grootste open podium van Nederland kan al het talent dat ons land rijk is, laten zien wat ze in huis hebben. De presentatie is wederom in handen van Buddy Vedder en Jamai Loman. Of het nu gaat om zang, dans, acrobatiek, of een goochelact; alles is mogelijk! Dit seizoen maakt Soundos El Ahmadi haar debuut als jurylid. Samen met Chantal Janzen, Dan Karaty en Marc-Marie Huijbregts krijgen zij de meest uiteenlopende acts te zien; welk talent krijgt de Golden Buzzer en wie moet het podium verlaten met vier rode kruizen?

'B&B Vol Liefde: De Reünie'

Vanaf donderdag 11 september om 20.30 uur

In deze speciale reünie-aflevering van 'B&B Vol Liefde' blikt presentator Leonie ter Braak, samen met alle deelnemers, terug op het afgelopen seizoen. Hoe gaat het nu, een paar maanden later, met de B&B-eigenaren, hun liefdes en alle singles? Wie zijn er nog samen, welke losse eindjes moeten er nog opgelost worden en hoe kijkt iedereen terug op dit grote liefdesavontuur?

'Help Mijn Man Is Klusser!'

Vanaf maandag 15 september om 20.30 uur

In deze niet meer weg te denken realityserie schiet presentator John Williams wanhopige partners te hulp die al jaren bivakkeren tussen half afgemaakte muren en stapels bouwmateriaal. Met humor, hart en een flinke dosis vakmanschap zet John de doe-het-zelver weer op het juiste spoor, terwijl het huis transformeert van bouwterrein tot droomhuis.

'Casa Di Beau'

Vanaf donderdag 18 september om 20.30 uur

Beau van Erven Dorens verruilt dit jaar het betoverende Italië voor het zonnige Spanje. In het adembenemende Nationaal Park Cap de Creus, vlak bij het schilderachtige Cadaqués, ontvangt Beau elke aflevering bekende Nederlanders in zijn casa. Een nieuwe omgeving, dezelfde openhartige gesprekken en bijzondere momenten.

Highlights RTL 5

'Kom Je Bij Me Eten? - VIPS'

Vanaf maandag 1 september om 19.30 uur

RTL 5 start dit najaar met ‘Kom Je Bij Me Eten? - VIPS’, de Nederlandse versie van de wereldwijde hit ‘Come Dine With Me’. In dit programma staan elke week vijf Bekende Nederlanders centraal. Deze BN'ers zijn met elkaar verbonden door een overkoepelend thema of een programma waarvan ze allemaal bekend zijn, denk bijvoorbeeld aan de cast van 'GTST', 'Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven' of oud-deelnemers uit 'Echte Meisjes In De Jungle' en de Augurkenfamilie Kesbeke. Gedurende de werkweek neemt elke BN'er op één van de dagen de rol van gastheer of gastvrouw op zich. Hun uitdaging is om een fantastische avond te organiseren voor de andere vier deelnemers. De gastheer of gastvrouw ontvangt de vier gasten thuis en serveert een zelfgemaakt driegangendiner. De gasten geven een cijfer voor het eten en een cijfer voor de algehele sfeer. Degene die aan het eind van de week de hoogste score heeft, wordt tot winnaar gekroond.

‘Kom Je Bij Me Eten? - VIPS’ start met de cast van ‘GTST’ en is vanaf maandag 1 september elke werkdag om 19.30 uur te zien bij RTL 5. De eerste aflevering beleeft zijn première eenmalig op zondag 31 augustus bij RTL 4 om 22:35 uur.

'P.I. Haaglanden'

Vanaf dinsdag 9 september om 20.30 uur

In onze Hofstad, vlakbij de boulevard van Scheveningen, ligt de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Achter deze zwaarbewaakte muren zitten zo’n 200 gedetineerden die dag en nacht lichamelijke of psychische zorg nodig hebben. Elke dag staat het personeel oog in oog met de gevaarlijkste criminelen van ons land. Ze zijn voortdurend alert en worden soms geconfronteerd met explosief geweld. Nooit eerder kreeg de buitenwereld een blik achter de muren van deze bijzondere bajes in de duinen: de PI Haaglanden.

'Bij De Jonge Adel: Van De Jacht Tot Het Bal'

Vanaf donderdag 4 september om 20.30 uur

In ‘Bij De Jonge Adel - Van De Jacht Tot Het Bal’ krijgen we een unieke kijk in het leven van een aantal jonge mensen die van adel zijn of zich begeven in adellijke kringen. Zo volgen we onder anderen Clemens, de man achter het Tulpenbal. Tijdens dit jaarlijkse bal in het Kurhaus in Scheveningen komt de adel samen en gooien de chique dames in hun baljurk en de heren in jacquet graag de voetjes van de vloer. Tijdens de Weense wals verklaart Clemens nog één keer de liefde aan zijn voormalige vriendin jonkvrouw Clementine. Maar zij heeft andere plannen. Twee maanden later treedt zij in het huwelijk met haar verloofde. We zien hoe baron Eduard er alles aan doet zijn adellijke leventje vaarwel te zeggen. Hij probeert de kost te verdienen als stand-upcomedian, maar keert uiteindelijk met hangende pootjes terug naar zijn gefortuneerde ouders. ‘Bij De Jonge Adel – Van De Jacht Tot Het Bal’ laat de fascinerende wereld zien van jonge mensen met een lange familiegeschiedenis, waar exclusieve gelegenheden zoals polowedstrijden en slipjachten centraal staan.

Terug bij RTL 5

'Kees Van Der Spek Ontmaskert'

Vanaf maandag 1 september om 20.30 uur

'Kees Van Der Spek Ontmaskert' is terug met een extra lange reeks en een aantal opzienbarende reportages. Wat te denken van een jurist die zijn gehandicapte client besteelt en spoorloos verdwijnt. Of het schrijnende verhaal van een vrouw die trouwt met een vakantieliefde, emigreert, al haar geld aan hem geeft en vervolgens geen enkel teken van leven meer geeft. Verder gaat Kees weer ouderwets op jacht naar yahooboys, ontmaskert hij een nepbankmedewerker, spoort hij een veroordeelde schoonzoon op die een familiebedrijf bestal en op de vlucht sloeg en gaat hij de confrontatie aan met een gokverslaafde Zweed die een jonge vrouw in Nederland met de dood bedreigt. De acht spannende zoektochten leiden naar Thailand, de Filippijnen, Zweden, Canada, Italie, Egypte, Turkije en Ivoorkust.

'Ontvoerd'

Vanaf woensdag 3 september om 20.30 uur

John van den Heuvel en zijn team gaan de strijd aan met internationale kinderontvoering. Ze zetten alles op alles om het kind veilig te kunnen herenigen met de achtergebleven ouder in Nederland.

Films RTL 7

RTL 7 trapt september spectaculair af met vijf knallers waarin actieheld Gerard Butler harde klappen uitdeelt. Op maandag 1 september start RTL 7 met de tv-première van ‘Operation Kandahar’ en op vrijdag 5 september eindigt de Gerard Butler Week met ‘Den of Thieves’.

Denzel Washington en Steven Seagal delen de schijnwerpers van zaterdag 6 tot en met vrijdag 12 september in de Denzel Vs. Seagal week: in het eerste avondslot is Denzel Washington te zien in topfilms als ‘The Equalizer’ (maandag 8 september) en ‘Unstoppable’ (dinsdag 9 september), waarna Steven Seagal in het tweede avondslot het stokje overneemt. Bruce Willis schittert in de tv-premières van de filmtrilogie ‘Detective Knight: Rogue’ (vrijdag 19 september), ‘Detective Knight: Redemption’ (zaterdag 20 september) en ‘Detective Knight: Independence’ (zondag 21 september). En vanaf maandag 22 september start RTL7 met één van de meest succesvolle filmreeksen uit de filmgeschiedenis: James Bond. Alle 25 Bondfilms zijn bij RTL 007 te zien. Een groot deel van oktober zal dan ook in het in het teken staan van deze topreeks.

Films RTL 8

In september zendt RTL 8 wederom vier fijne romantische komedies van Nederlandse bodem uit. In ‘Ik Wist Het’ (woensdag 3 september) schittert Sigrid ten Napel als bloemist die een voorspellende gave heeft, maar alsnog niet kan kiezen tussen twee droommannen. Sanne Vogel schittert in ‘Foodies’ (woensdag 10 september) als een populaire foodblogger die de ware liefde lijkt mis te lopen. En in ‘Huisvrouwen Bestaan Niet’ (woensdag 17 september) en het vervolg ‘Huisvrouwen Bestaan Niet 2’ (woensdag 24 september) volgen we de liefdesverwikkelingen van zussen Gijsje (gespeeld door Eva van de Wijdeven) en Marjolein (Jelka van Houten) en hun excentrieke moeder Loes (Loes Luca).