Dit is nieuw bij RTL in juli

In juli te zien bij RTL: 'Goede Tijden Slechte Tijden Zomercliff', 'Ik Weet Er alles Van!', 'B&B Vol Liefde', 'Los Het Op!' en meer. Graag blikken we vooruit op de RTL-programma's die starten in juli.

Highlights RTL 4

'Goede Tijden Slechte Tijden Zomercliff'

Op donderdag 9 juli om 20.00 uur te zien bij RTL 4 en een week vooruit te streamen bij Videoland.

Na een bijzonder seizoen vol vertrouwde gezichten, de opvallende terugkeer van soapschurk Billy de Palma, ontmoetingen met nieuwe Meerdijkers en het emotionele afscheid van Grand Dame Laura Selmhorst, nadert 'Goede Tijden, Slechte Tijden' de zomercliff van 2026. De ingrediënten? Een beslissing met verstrekkende gevolgen, een onverwachte bezoeker die verhaal komt halen en een dertig jaar oud geheim dat de levens van meerdere Meerdijkers voorgoed op zijn kop zet. Eén ding is zeker: na deze cliffhanger zal niets meer hetzelfde zijn.

'Ik Weet Er Alles Van!'

Vanaf maandag 13 juli om 20.00 uur bij RTL 4 en gelijktijdig te streamen bij Videoland.

'Ik Weet Er Alles Van!’ is een quiz waarin zes kandidaten, ieder met een eigen specialisme, een week lang proberen een groot geldbedrag te winnen. Naast feitenkennis speelt ook mensenkennis een belangrijke rol. De deelnemers kunnen elkaar uitdagen en er met elkaars geld vandoor gaan. Wie weet het meest, kan de medekandidaten goed inschatten en heeft de beste strategie?

'B&B Vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met?'

Op donderdag 16 juli om 20.30 uur bij RTL 4 en gelijktijdig te streamen bij Videoland.

Leonie ter Braak bezoekt door heel Europa B&B eigenaren uit vorige seizoenen ‘B&B Vol Liefde’ én een paar oude bekenden uit het liefdevolle ‘Winter Vol Liefde’. Hoe kijken zij terug op hun avontuur, wat doen ze nu, en vooral: zijn ze nog, of misschien opnieuw, verliefd?

'B&B Vol Liefde'

Vanaf maandag 20 juli om 20.55 uur bij RTL 4 en een week vooruit te streamen bij Videoland.

Het zesde seizoen van zomerhit 'B&B Vol Liefde' is in aantocht. Acht vrijgezelle B&B-eigenaren wagen het erop en gaan deze zomer op zoek naar de liefde van hun leven. Welke Nederlandse partner durft over de grens te kijken en maakt het avontuur van de B&B-eigenaren compleet? Op de meest idyllische plekken volgen we de zoektocht van de B&B-eigenaren naar de ware liefde. Mooie, romantische, grappige, maar soms ook ongemakkelijke situaties passeren de revue. Maak je op voor een zomer rijk gevuld met liefde en romantiek op de meest betoverende locaties. De acht eigenaren van dit seizoen worden op een later moment bekend gemaakt. Seizoen zes van 'B&B Vol Liefde' is vanaf 20 juli acht weken lang elke maandag tot en met donderdag om 20.55 uur te zien bij RTL 4 en een week vooruit te streamen bij Videoland.

'Los Het Op!'

Vanaf zondag 26 juli om 22.20 uur bij RTL 4 en gelijktijdig te streamen bij Videoland.

In 'Los het op!' ontvangen Daphne Bunskoek en comedian Jeroom Snelders een bont gezelschap van bekende Nederlanders in een ondergrondse parkeergarage. In dit verrassende en soms absurde spelprogramma moeten elke aflevering 3 duo’s zich bewijzen met uitdagingen die gekmakend ingewikkeld zijn. De twee duo’s die erin slagen de opdrachten het beste op te lossen spelen de finale tegen elkaar. Welke BN’er-duo mag zich tot winnaar van de aflevering kronen?

'Ons Kent Ons'

Vanaf zaterdag 25 juli om 21.45 uur bij RTL 4 en gelijktijdig te streamen bij Videoland.

Hoeveel procent van Nederland heeft wel eens iets gestolen? Wat vinden we de beste plek om te flirten? En zeg je het eerlijk als je een cadeau krijgt dat je eigenlijk niet mooi vindt? In de panelquiz 'Ons Kent Ons' draait het om wat ons Nederlanders typeert. Onder leiding van de nieuwsgierige Vlaming Erik van Looy nemen Edson da Graça en Marc-Marie Huijbregts het ook dit seizoen wekelijks op tegen twee wisselende bekende Nederlanders. Wie kent de Nederlanders het best? Opiniepeiler Gijs Rademaker presenteert de resultaten van een grootschalig nationaal onderzoek, terwijl Quinty Misiedjan op straat vraagt naar bijzondere eigenaardigheden en gewoontes van willekeurige voorbijgangers.

Films RTL 7

RTL 7 staat in juli in het teken van spanning, humor en actie. Van zaterdag 5 juli tot en met woensdag 15 juli zijn tijdens de Bloedstollende Zomerdagen diverse thriller-, horror- en sciencefictionfilms te zien. In het weekend van vrijdag 17 juli tot en met zondag 19 juli staan de 'Bon Bini Holland'-films centraal, met de bekende personages rond tante Judeska. De maand wordt van zaterdag 25 juli tot en met vrijdag 31 juli afgesloten met een reeks films van het legendarische duo Bud Spencer en Terence Hill.

Films RTL 8

Bij RTL 8 staat de maand juli volledig in het teken van zomerse romantiek tijdens RTL 8's Summer of Love. Vijf romantische films, gesitueerd op zonnige bestemmingen, zorgen de hele maand voor een zomerse sfeer.