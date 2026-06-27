Kijk de aangrijpende serie 'One Day In My Body' op TLC

De aangrijpende serie 'One Day In My Body' volgt mensen die leven met een zeer zeldzame medische aandoening. Zoals de 24-jarige Loren, die door een ongeluk met een heftruck de onderste helft van zijn lichaam kwijtraakte.

Zijn vriendin Sabia bleef aan zijn zijde en zorgt nu dag en nacht voor hem. We zien hoe het liefdevolle koppel zich door de moeilijkste momenten heen weet te slaan, bijvoorbeeld wanneer Loren een levensbedreigende nierinfectie krijgt die hij ternauwernood overleeft.

In de eerste aflevering maken we ook kennis met Sofia die door een ernstige hartafwijking feitelijk geen eigen hartslag meer heeft en alleen kan leven dankzij een draagbare hartmachine. Ze probeert haar leven zo normaal mogelijk te leiden, maar zit voortdurend aan het apparaat vast. De enige manier om zonder te leven, is een harttransplantatie, maar Sofia weet ook dat zo’n ingreep niet zonder gevaren is. Durft ze die stap te zetten voor een vrijer leven?

Ook andere moedige mensen met zeldzame aandoeningen komen voorbij in dit ontroerende programma.

'One Day In My Body', vanaf zondag 28 juni om 20.00 uur op TLC.