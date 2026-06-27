Warre is nu echt de absolute 'Blokken'-kampioen!
'Familie' gaat de zomer in met nagelbijtende cliffhanger, uniek eerbetoon aan de Bomma en nieuwe webreeks
Een zieke, een mogelijke dode, een vertrek en een onverwachte plottwist? Met deze 4 vragen gaan de 'Thuis'-fans de zomer in

Kijk de aangrijpende serie 'One Day In My Body' op TLC

zaterdag 27 juni 2026

De aangrijpende serie 'One Day In My Body' volgt mensen die leven met een zeer zeldzame medische aandoening. Zoals de 24-jarige Loren, die door een ongeluk met een heftruck de onderste helft van zijn lichaam kwijtraakte.

Zijn vriendin Sabia bleef aan zijn zijde en zorgt nu dag en nacht voor hem. We zien hoe het liefdevolle koppel zich door de moeilijkste momenten heen weet te slaan, bijvoorbeeld wanneer Loren een levensbedreigende nierinfectie krijgt die hij ternauwernood overleeft.


In de eerste aflevering maken we ook kennis met Sofia die door een ernstige hartafwijking feitelijk geen eigen hartslag meer heeft en alleen kan leven dankzij een draagbare hartmachine. Ze probeert haar leven zo normaal mogelijk te leiden, maar zit voortdurend aan het apparaat vast. De enige manier om zonder te leven, is een harttransplantatie, maar Sofia weet ook dat zo’n ingreep niet zonder gevaren is. Durft ze die stap te zetten voor een vrijer leven?

Ook andere moedige mensen met zeldzame aandoeningen komen voorbij in dit ontroerende programma.

'One Day In My Body', vanaf  zondag 28 juni om 20.00 uur op TLC.

Ook interessant
Warre is nu echt de absolute 'Blokken'-kampioen!
'Familie' gaat de zomer in met nagelbijtende cliffhanger, uniek eerbetoon aan de Bomma en nieuwe webreeks
Een zieke, een mogelijke dode, een vertrek en een onverwachte plottwist? Met deze 4 vragen gaan de 'Thuis'-fans de zomer in

Supertramp - Crime Of The Century Tour
DVD
The Rolling Stones - Foreign Tongues
DVD
Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
Persbericht TLC
https://www.tlc.com
Meer artikels over TLC
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

April 1912. De Titanic verlaat de haven van Queenstown. Meer dan 2.000 passagiers zullen de overtocht over de Atlantische Oceaan meemaken. Het vaartuig is voor velen het schip der dromen, maar de jonge Rose beschouwt de Titanic als een slavenschip dat haar geketend terug naar huis terug zal brengen. Om de financiële problemen van haar ouders op te lossen is ze immers verplicht om met de rijke Cal te trouwen. Rose houdt niet van haar verloofde en besluit overboord te springen.

'Titanic', film uit 1997 met Kate Winslet en Leonardo DiCaprio, om 20.30 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 16:55
    Witse
    17:50
    Kijk uit
  • 17:25
    Jamie Cooks the Mediterranean
    18:10
    JFK: the home movie that changed the world
  • 17:25
    GameKeepers
    17:50
    De week van Karrewiet
  • 16:25
    I Can See Your Voice
    18:20
    SOS Piet XL
  • 16:35
    Ik Vertrek
    17:35
    Only Joling
  • 16:45
    9-1-1
    18:35
    Return to the Blue Lagoon
  • 16:45
    Caught on Dashcam
    22:30
    Deadly Inferno
  • 17:30
    S.W.A.T.
    22:55
    Magnum P.I.
  • 17:00
    Lili en Marleen
    17:40
    Keeping Up Appearances
  • 17:30
    Komen Eten
    20:30
    Blind Gekocht NL
  • 17:05
    NCIS
    22:40
    Criminal Minds
  • 17:30
    Two and a Half Men
    20:35
    Joker
  • 17:15
    The Block Australia
    20:35
    The Real Housewives of Amsterdam
  • 17:05
    World's Most Evil Killers
  • 17:05
    Trends Talk
    17:39
    CEO van mijn leven
  • 17:33
    Het perfecte terras
    18:00
    Classics 55
  • 17:15
    Lekker Messy - Weekmenu
    18:00
    Urban Barbecue
  • 17:15
    Whitstable Pearl
    18:10
    McDonald and Dodds
  • 17:15
    Below Deck
    18:10
    White Collar
  • 16:55
    Ode aan onze Veteranen
    17:56
    Socutera
  • 17:10
    Petrus in het land
    17:35
    De Verandering
  • 17:25
    Checkpoint
    17:55
    Zapp detective: Summer Vibes Italië