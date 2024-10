Dit hebben Disney Channel en Disney XD voor je klaar in november

In seizoen 2 staan Hamster en Gretel voor hun zwaarste strijd tot nu toe wanneer een mysterieuze buitenaardse dreiging de hele wereld bedreigt!

NIEUWE AFLEVERINGEN

HAMSTER & GRETEL



Samen met haar broer Kevin, haar vrienden en enkele onverwachte bondgenoten moeten ze leren hoe ze het ultieme kwaad kunnen bestrijden met zowel verstand als gevoel, terwijl ze ondertussen kleine schurken, huiswerk en ongemakkelijke schoolliefdes in balans proberen te houden. Onze superhelden zullen hun krachten moeten beheersen (en misschien zelfs nieuwe ontdekken!) als ze hopen deze grote dreiging te verslaan die aan de horizon opdoemt.

Vanaf 9 november, elke zaterdag en zondag om 19.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERING

STAR WARS YOUNG JEDI ADVENTURES

'Star Wars: Jonge Jedi Avonturen' speelt zich af ten tijde van de Oude Republiek. De jonge Jedi Kai, Lys en Nubs worden door meester Yoda naar de wonderbaarlijke planeet Tenoo gezonden om in de Jedi-tempel te worden opgeleid onder toeziend oog van meester Zia. Samen beleven ze veel avonturen, vaak aan boord van de Crimson Firehawk van superpiloot Nash en haar droid RJ-83. Ze helpen de onderdrukten, bestrijden boze piraten, ontdekken exotische wezens maar leren bovenal wat het inhoudt om goede vrienden te zijn.

Vanaf 16 november, elke zaterdag en zondag vanaf 7.30 uur op Disney Channel.

PREMIERE

ARIEL

'Ariel' is een muzikale avonturenreeks voor kleuters over Ariël, een jonge zeemeermin die leert dat haar kracht ligt in het gebruik van haar stem om te spreken, te zingen en golven te maken. En als ze dat doet, kan ze haar wereld veranderen! Omringd door een gemeenschap van klassieke personages uit de originele film, waaronder Sebastian en Botje, maar ook door spannende nieuwe toevoegingen.

Vanaf 24 november, elke zaterdag en zondag om 8.00 uur op Disney Channel.

SPECIAL

THE WONDERFUL AUTUMN OF MICKEY MOUSE

Mickey erft een stuk grond in een dorpje dat beroemd is om haar pompoenen. Bij aankomst blijkt echter dat zijn voorouders de grap van het dorp waren en dat er op hun land niets wilde groeien. Hoe zal hij dit gaan aanpakken? Kijk 'The Wonderful Autumn of Mickey Mouse' dit najaar op Disney Channel.

Maandag 11 november, om 8.00 uur op Disney XD. Herhalingen op 12 en 13 november om 12.00 uur.

NIEUWE AFLEVERINGEN

JONGEN MEISJE HOND KAT MUIS KAAS



'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' is een komische animatie-serie over een samengestelde familie; met vader’s zonen (een jongen, een hond en een muis) en moeder’s dochters (een meisje, een kat en een stuk antropomorfe kaas). Het chaotische gezin leert samen te leven onder één dak. Ieder lid is vreemd op zijn of haar eigen manier, dus meestal lopen de zaken uit de hand. Uiteindelijk zullen ze ondanks hun verschillen bewijzen dat ze één familie zijn.

Vanaf 4 november, elke maandag t/m vrijdag vanaf 15.00 uur een dubbele aflevering op Disney XD.

MARATHON

MARVEL MIDDAG

Heb je zin in een epische Marvel middag vol actie, helden en eindeloze avonturen? Disney XD zal iedere woensdag een marvel marathon houden met films en series zoals:

'Marvel's Avengers Ultron Revolution', 'Marvel's Avengers Black Panthers Quest' en 'Marvel's Spider-Man'.

Vanaf woensdag 6 november, elke woensdag vanaf 12.00 uur op Disney XD.