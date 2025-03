Dit brengen Disney Channel en Disney XD in maart

Peter Parker, Gwen Stacy en Miles Morales zetten hun Super Hero-avonturen voort als Team Spidey. Ze worden vergezeld door geheel nieuwe Avengers: Iron Man, Ant-Man, Wasp en Reptil.

Samen nemen ze het op tegen de listige nieuwe vijanden Electro, Black Cat, Sandman en Zola in een poging om niet alleen hun gemeenschap, maar de natuur en de wereld om hen heen te beschermen.

Vanaf 15 maart, elke zaterdag en zondag om 7.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

HAMSTER EN GRIETJE

Wanneer de 9-jarige Gretel en haar trouwe huisdier, Hamster, onverwacht superkrachten krijgen van buitenaardse wezens, verandert hun leven voorgoed. Hun missie? Gekke schurken verslaan zonder dat iemand ontdekt wie ze werkelijk zijn. Tussen school, huiswerk en geheime missies proberen Gretel en Hamster hun dubbelleven in balans te houden, terwijl ze leren wat het betekent om echte helden te zijn.

Vanaf 15 maart, elke zaterdag om 15.10 uur op Disney Channel.

NIEUW SEIZOEN

PRIMOS

'Primos' volgt Tater Ramirez Humphrey, een excentriek meisje dat grote dromen heeft voor haar toekomst en slechts één zomer heeft om ze allemaal waar te maken, Dit wordt alleen moeilijk doordat ineens alle twaalf neven en nichten op de stoep staan.

Vanaf maandag 17 maart, elke maandag t/m vrijdag om 16.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MONSTERS AAN HET WERK

Verveel je geen moment en kijk elke dag na school op Disney Channel naar Monsters aan het Werk!

Tylor Tuskmon studeert af aan de Monsters Universiteit en arriveert bij Monsters en co. om aan zijn droombaan als Schrikker te beginnen... of niet. De dag dat hij begint, ontdekt hij dat ze geen Schrikkers willen... maar Grappers!

Vanaf 17 maart, elke maandag t/m vrijdag om 16.30 uur op Disney XD.

NIEUWE AFLEVERINGEN

JONGEN, MEISJE, HOND, MUIS, KAT, KAAS

'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' is een komische animatie-serie over een samengestelde familie; met vader’s zonen (een jongen, een hond en een muis) en moeder’s dochters (een meisje, een kat en een stuk antropomorfe kaas). Het chaotische gezin leert samen te leven onder één dak. Ieder lid is vreemd op zijn of haar eigen manier, dus meestal lopen de zaken uit de hand. Uiteindelijk zullen ze ondanks hun verschillen bewijzen dat ze één familie zijn.

Vanaf maandag 3 maart, elke maandag t.m vrijdag om 15.00 uur op Disney XD.