Nieuwe naam en frisse stemmen voor Play Nostalgie: ook Sieg De Doncker en Axel Daeseleire versterken het najaar
'Familie' is terug! Dit zie je in de eerste week van het nieuwe seizoen
Nieuw gezinslid en verrassende familie-etentjes in het gloednieuwe seizoen van 'De Verhulstjes'

Disney+ hitseries vanaf september ook te zien bij STAR Channel

zaterdag 23 augustus 2025

Vanaf september wordt STAR Channel dé nieuwe thuisbasis voor een selectie van succesvolle Disney+ series, waaronder 'High Potential', 'The Kardashians' en 'Tracker'. Met deze toevoegingen tilt STAR Channel zijn programmering naar een hoger niveau en onderstreept de zender de toewijding aan kwalitatieve entertainment voor iedereen.

Deze bekroonde en populaire series staan garant voor meeslepende verhalen, sterke personages en een productie van uitzonderlijk niveau. Na de succesvolle toevoeging van de populaire Disney+ titels 'Only Murders in The Building' dit voorjaar en 'Will Trent' (S1) deze zomer, blijft de zender het aanbod verdiepen en uitbreiden. 


STAR Channel start het tv-seizoen met de hitserie 'High Potential' (S1) vanaf 17 september.
'High Potential' is geschreven door Drew Goddard ('The Good Place', 'The Martian') en met Kaitlin Olson in de hoofdrol. De serie volgt een alleenstaande moeder met een uitzonderlijk scherp verstand, wiens onconventionele manier van denken haar in staat stelt complexe misdaden op te lossen. Dit leidt tot een onverwacht, maar effectief partnerschap met een doorgewinterde rechercheur, gespeeld door Daniel Sunjata. De serie is gebaseerd op de populaire Franse reeks 'Haut Potentiel Intellectuel' ('HPI').

'High Potential' S1 is vanaf 17 september wekelijks te zien op STAR Channel. S1 stream je nu op Disney+.

Op 25 september start 'The Kardashians - ABC News Special' waarin we een reeks zeldzame homevideo’s en nooit eerder vertoonde foto's achter de schermen van het Kardashian-imperium terug zien. Terwijl ze reflecteren op hun opkomst tot wereldfaam, delen ze openhartig hun visie op relaties, reputatie en de balans tussen privé en publiek. Een eerlijke en persoonlijke kijk op een van de meest invloedrijke familie van deze tijd.

Vervolgens start op 2 oktober S1 van 'The Kardashians', waarin fans volledig toegang krijgen to het leven van onze favoriete reality family. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall en Kylie laten de camera's weer toe om de waarheid achter de krantenkoppen te onthullen. Van de intense druk waaronder ze hun miljardenbedrijven runnen tot de dolkomische momenten in hun vrije tijd.

'The Kardashians - ABC News Special' is op 25 september te zien bij STAR Channel. 'The Kardashians' S1 kijk je vanaf 2 oktober wekelijks op STAR Channel. S1 tot en met S6 stream je nu op Disney+.

'Tracker' draait om Justin Hartley in de rol van Colter Shaw, een eenzame overlever die als premiejager door het land trekt. Met zijn uitzonderlijke speur- en overlevingstechnieken helpt hij zowel particulieren als de politie bij het oplossen van uiteenlopende mysteries. Terwijl hij anderen helpt, wordt hij ook geconfronteerd met de geheimen en spanningen binnen zijn eigen gebroken familie. De serie is gebaseerd op de bestseller The Never Game van thrillerauteur Jeffery Deaver.

'Tracker' S1 is vanaf 7 oktober wekelijks te zien bij STAR Channel. S1 en S2 stream je nu op Disney+.


Sisi - Seizoen 4 (DVD)
DVD
Superman - 5 Film Collection (Blu-ray)
DVD
Dexter - The Complete Series + Dexter - New Blood
DVD
Persbericht STAR Channel
https://www.starchannel.nl/
Meer artikels over STAR Channel

DOSSIER: Najaar 2025: alle plannen, alle zenders! (NL)

volledig dossier
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

TVV Familie 2025 Jelle en Yoko (VTM)

Louise voelt zich verraden. Bij Wolff & Bos dreigt de situatie helemaal uit de hand te lopen. De raid van Ward mondt uit in een gijzeling. Inspecteur Marlies Kennis treedt op als onderhandelaar voor de politie en leidt de operatie. De spanning is te snijden, vooral wanneer Ward ermee dreigt om ieder half uur een gijzelaar te executeren. Herbeleef de seizoensfinale van 'Familie'.

'Familie', om 16.25 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 21:55
    Loslopend wild
    06:00
    Zig & Sharko
  • 22:01
    Het weer
    07:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Zomerweekend
  • 20:50
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 21:45
    Rookie
    05:15
    Geen uitzending
  • 20:30
    Don't Breathe 2
  • 20:30
    Baywatch
    08:35
    Geen uitzending
  • 21:30
    Police Interceptors
    07:00
    Willy
  • 21:25
    Interrogation Raw
    09:40
    Geen uitzending
  • 21:50
    Home Improvement
    06:00
    Joe
  • 20:30
    Se7en
    04:50
    Geen uitzending
  • 21:10
    NCIS
    02:05
    Criminal Minds
  • 20:35
    The Way Back
    02:00
    SurrealEstate
  • 21:35
    Virgin Island
    03:00
    Geen uitzending
  • 21:25
    Sin City Murders
    05:00
    Geen uitzending
  • 21:37
    Trends Talk
    06:00
    Herhalingslus
  • 22:00
    Red de meubelen
    05:55
    Sixties To Six
  • 21:55
    De Smaaktoerist
    03:05
    Chris Cooks Cymru
  • 21:40
    Grantchester
    02:45
    Scott & Bailey
  • 22:00
    From
    02:20
    The Resident
  • 21:25
    The Connection
    02:24
    EenVandaag
  • 21:20
    Prinsengrachtconcert 2025
    08:05
    Petrus in het land
  • 21:20
    Black Snow: Jack of Clubs
    02:45
    NOS Jeugdjournaal met gebarentaal