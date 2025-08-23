Disney+ hitseries vanaf september ook te zien bij STAR Channel

Vanaf september wordt STAR Channel dé nieuwe thuisbasis voor een selectie van succesvolle Disney+ series, waaronder 'High Potential', 'The Kardashians' en 'Tracker'. Met deze toevoegingen tilt STAR Channel zijn programmering naar een hoger niveau en onderstreept de zender de toewijding aan kwalitatieve entertainment voor iedereen.

Deze bekroonde en populaire series staan garant voor meeslepende verhalen, sterke personages en een productie van uitzonderlijk niveau. Na de succesvolle toevoeging van de populaire Disney+ titels 'Only Murders in The Building' dit voorjaar en 'Will Trent' (S1) deze zomer, blijft de zender het aanbod verdiepen en uitbreiden.

STAR Channel start het tv-seizoen met de hitserie 'High Potential' (S1) vanaf 17 september.

'High Potential' is geschreven door Drew Goddard ('The Good Place', 'The Martian') en met Kaitlin Olson in de hoofdrol. De serie volgt een alleenstaande moeder met een uitzonderlijk scherp verstand, wiens onconventionele manier van denken haar in staat stelt complexe misdaden op te lossen. Dit leidt tot een onverwacht, maar effectief partnerschap met een doorgewinterde rechercheur, gespeeld door Daniel Sunjata. De serie is gebaseerd op de populaire Franse reeks 'Haut Potentiel Intellectuel' ('HPI').

'High Potential' S1 is vanaf 17 september wekelijks te zien op STAR Channel. S1 stream je nu op Disney+.

Op 25 september start 'The Kardashians - ABC News Special' waarin we een reeks zeldzame homevideo’s en nooit eerder vertoonde foto's achter de schermen van het Kardashian-imperium terug zien. Terwijl ze reflecteren op hun opkomst tot wereldfaam, delen ze openhartig hun visie op relaties, reputatie en de balans tussen privé en publiek. Een eerlijke en persoonlijke kijk op een van de meest invloedrijke familie van deze tijd.

Vervolgens start op 2 oktober S1 van 'The Kardashians', waarin fans volledig toegang krijgen to het leven van onze favoriete reality family. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall en Kylie laten de camera's weer toe om de waarheid achter de krantenkoppen te onthullen. Van de intense druk waaronder ze hun miljardenbedrijven runnen tot de dolkomische momenten in hun vrije tijd.

'The Kardashians - ABC News Special' is op 25 september te zien bij STAR Channel. 'The Kardashians' S1 kijk je vanaf 2 oktober wekelijks op STAR Channel. S1 tot en met S6 stream je nu op Disney+.

'Tracker' draait om Justin Hartley in de rol van Colter Shaw, een eenzame overlever die als premiejager door het land trekt. Met zijn uitzonderlijke speur- en overlevingstechnieken helpt hij zowel particulieren als de politie bij het oplossen van uiteenlopende mysteries. Terwijl hij anderen helpt, wordt hij ook geconfronteerd met de geheimen en spanningen binnen zijn eigen gebroken familie. De serie is gebaseerd op de bestseller The Never Game van thrillerauteur Jeffery Deaver.

'Tracker' S1 is vanaf 7 oktober wekelijks te zien bij STAR Channel. S1 en S2 stream je nu op Disney+.