Dinsdag in 'Focus': zwanger dankzij de wetenschap

maandag 23 februari 2026

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is één op de zes volwassenen wereldwijd onvruchtbaar, en dat aantal lijkt toe te nemen. Een IVF-traject kan uitkomst bieden, maar zelfs dan is de kans op een zwangerschap na één behandeling slechts 20 tot 25 procent.

Waarom is het al jarenlang zo moeilijk om die kans te vergroten? Wetenschappers doen er alles aan om de ‘black box’ van vruchtbaarheid beter te begrijpen. In 'Focus', het wetenschapsprogramma van de NTR, gaat presentator Petra Grijzen op onderzoek uit.


Charo Walop (online ook bekend als de Rotterdamse Poetsqueen) en haar partner hadden ook last van onvruchtbaarheidsproblemen, maar zijn inmiddels in verwachting van een kind dankzij een IVF-traject. Petra neemt haar mee naar het ErasmusMC naar het lab waar haar kind verwekt is. Embryoloog Esther Baart onderzoekt daar wat er mis kan gaan tijdens de allereerste celdelingen van het embryo. 

Ook andere UMC’s hopen de kans op een succesvolle zwangerschap te vergroten. Embryoloog Sebastiaan Mastenbroek (AmsterdamUMC) onderzoekt of de kweekvloeistof waarin IVF embryo’s gekweekt worden nog verbeterd kan worden. Fabrikanten geven namelijk niet prijs welke ingrediënten ze gebruiken. Toen Mastenbroek verschillende kweekvloeistoffen op de markt met elkaar vergeleek, bleek de kans op zwangerschap bij de ene vloeistof tot wel 6 procent hoger dan bij de andere. 

Hoewel we inmiddels steeds beter worden in het kweken van embryo’s, leidt een terugplaatsing niet altijd tot een zwangerschap. Onderzoek doen naar wat er in de baarmoeder gebeurt is lastig; die blijft grotendeels een black box. Biomedisch ingenieur Erik Vrij (Maastricht UMC) ontwikkelde daarom in het lab een model van baarmoederslijmvlies om te onderzoeken waarom niet alle embryo’s zich daar succesvol innestelen.

'Focus: Zwanger dankzij de wetenschap', dinsdag 24 februari om 21.20 uur bij de NTR op NPO 2.


Persbericht NTR
https://www.ntr.nl/
Meer artikels over NTR
