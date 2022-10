Dinsdag een nieuwe aflevering van 'Krabbé zoekt Kahlo' op NPO 2

Jeroen Krabbé zoekt het verhaal van de mens achter de kunstenaar Frida Kahlo. Frida wordt door de surrealist André Breton naar Parijs gehaald voor een solo-expositie.

Hij omschrijft haar werk als ‘een lint om een bom’. Maar als Frida op 21 januari 1939 in Parijs arriveert is er niks geregeld. Gelukkig is er een aantrekkelijke assistent die haar helpt. De opening is een succes en Picasso en Kandinsky zijn lyrisch, maar door de dreigende oorlog wordt er slechts één werk verkocht. De Franse staat koopt namens Het Louvre een werk wat nu nog steeds het enige werk is van Frida Kahlo in de vaste collectie van een Europees museum.

